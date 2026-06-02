Grève surprise chez Skeyes : la direction trouve un accord avec les syndicats

La grève surprise chez Skeyes prendra fin ce mardi soir après un accord trouvé entre la direction et les syndicats. Les propriétaires wallons de panneaux photovoltaïques victimes de décrochage d'onduleur vont bientôt pouvoir être indemnisés.

La grève surprise chez Skeyes prendra fin ce mardi soir après un accord trouvé entre la direction et les syndicats. Dans un autre dossier, le premier avocat général a chargé Paolo Falzone, qui voulait tuer volontairement.

Un Belgo-russe a été condamné à 16 ans de prison en Russie pour trahison, ses proches luttent pour sa libération. L'économiste Philippe est inquiet de la nouvelle alerte aux orages prévue pour les heures à venir. Les propriétaires wallons de panneaux photovoltaïques victimes de décrochage d'onduleur vont bientôt pouvoir être indemnisés. Les récoltes à Fleurus et Jemeppe ont été englouties par les pluies, les agriculteurs sont démunis face aux extrêmes climatiques.

Un bus scolaire de la même société que celui impliqué dans le drame de Buggenhout a forcé un passage à niveau, suscitant de la colère et de l'incompréhension. La disparition de Lyhanna, 11 ans, est toujours un mystère, le principal suspect travaillait dans des écoles et avait été viré après des comportements inappropriés. Un hôpital belge a réalisé une première mondiale en utilisant l'IA pour détecter les crises cardiaques plus rapidement.

Les Belges francophones sont très sévères sur la transparence des responsables politiques





rtlinfo / 🏆 8. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Grève Skeyes Panneaux Photovoltaïques Décrochage D'onduleur Alerte Orage Agriculteurs Démunis

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Skeyes suspend ses opérations aéronautiques dans les aéroports belgesSkeyes a été contraint de suspendre ses opérations aéronautiques dans les aéroports belges et dans l'espace aérien contrôlé par l'entreprise, en raison d'un mouvement de grogne des contrôleurs aériens. La direction et les syndicats avaient réuni plus tôt dans la journée pour discuter des mesures de transition, des conditions de travail et des mesures d'accompagnement.

Read more »

Actualités en Belgique : grève des contrôleurs aériens, impacts sur le trafic aérien et orages violentsCe texte fournit des informations sur les événements récents en Belgique, en particulier la grève des contrôleurs aériens et les impacts sur le trafic aérien, ainsi que les orages violents et les conséquences sur les cultures.

Read more »

Alertes orages : la Wallonie et Bruxelles-Capitale touchées pour plus de 24 heuresLa Belgique fait face à une nouvelle alerte météo avec des orages violents attendus sur une période prolongée. Les régions de Wallonie et de Bruxelles-Capitale sont les plus touchées. Les autorités recommandent aux habitants de rester vigilants et de prendre les précautions nécessaires. Les conséquences des récents orages sont encore visibles dans plusieurs régions du pays, avec des dégâts importants signalés par les pompiers. Les habitants doivent faire preuve de prudence et éviter les zones à risque.

Read more »

Grève des contrôleurs aériens : annulation de 200 vols à Brussels Airport et perturbations dans d'autres aéroportsUne grève spontanée des contrôleurs aériens de Skeyes a entraîné la fermeture du trafic aérien mardi après-midi, provoquant l'annulation d'environ 200 vols au départ et à l'arrivée de Brussels Airport. Brussels Airport demande aux passagers concernés de ne pas se rendre à l'aéroport et d'attendre d'être contactés par leur compagnie aérienne. Les vols prévus après 21 heures devraient pouvoir avoir lieu. La grève affecte également Charleroi avec 30 annulations de vols passagers et une quarantaine de vols de fret à Liège. Les travailleurs protestent contre les conditions de mise en service de la future tour numérique de Namur, censée centraliser les activités des tours de Liège et Charleroi à partir de 2027. La ministre wallonne en charge des Aéroports, Cécile Neven, condamne le mouvement tout en appelant à une réflexion sur des mécanismes garantissant la continuité du service.

Read more »