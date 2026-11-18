Santé publique France signale une circulation précoce des virus grippaux. L'Île-de-France et les Hauts-de-France entrent en pré-épidémie, incitant à la vaccination des publics vulnérables.

Les autorités sanitaires françaises alertent sur une montée en puissance rapide des maladies respiratoires. La région Île-de-France et les Hauts-de-France ont officiellement basculé en phase de pré-épidémie grippe, selon les dernières données de Santé publique France publiées mercredi. Cette évolution marque une accélération significative de la circulation virale dans ces territoires démographiquement denses.

Surveillance épidémiologique et chiffres clés

Le bilan hebdomadaire des infections respiratoires aiguës révèle une augmentation des indicateurs grippaux sur la période du 9 au 15 novembre. Ce relèvement est observé dans toutes les classes d'âge, tant en médecine de ville qu'à l'hôpital. Bien que les niveaux absolus restent encore modestes, la trajectoire est sans équivoque pour l'agence sanitaire nationale.

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En métropole, l'activité grippe se situe à un niveau supérieur à la moyenne habituelle pour cette période de l'année. Santé publique France identifie clairement cette dynamique comme le signe d'une circulation précoce des virus grippaux pour la saison en cours. En dehors de la métropole, seule Mayotte demeure officiellement en situation d'épidémie active.

Comparaison avec la saison précédente et impact historique

La menace est d'autant plus prise au sérieux qu'elle fait écho à la lourdeur de la précédente campagne épidémique. L'épidémie de grippe 2025-2026 avait débuté de manière précoce en début de mois de décembre. Elle s'est révélée être l'une des plus intenses depuis l'année 2009, marquant profondément les systèmes de soins et la population.

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Les chiffres de cette dernière saison sont particulièrement marquants pour comprendre les enjeux actuels. Le bilan a fait plus de 12.000 morts et enregistré environ 115.000 passages aux urgences. Parmi ces admissions aux urgences, 21 pour cent ont conduit à une hospitalisation, soulignant la gravité potentielle de la pathologie pour les patients fragiles.

Co-circulation virale et recommandations vaccinales

La situation ne se limite pas à la grippe. Les indicateurs liés au Covid-19 augmentent nettement sur l'ensemble de l'Hexagone, touchant particulièrement la population adulte. Malgré cette hausse des tests positifs, l'impact concret sur les recours aux soins médicaux reste pour l'instant limité comparé aux pics passés.

Parallèlement, la bronchiolite connaît une progression du recours aux soins, bien que ses niveaux restent inférieurs à ceux observés lors de la même période des années précédentes. Des disparités régionales persistent, avec la Normandie, les Hauts-de-France et l'Île-de-France qui affichent toutes trois un statut de pré-épidémie pour cette pathologie.

Face à cette co-circulation du virus grippal et du SARS-CoV-2, Santé publique France recommande vivement la vaccination. Les personnes à risque de développer des formes graves sont explicitement identifiées : les individus âgés de 65 ans et plus, ainsi que ceux souffrant de pathologies sous-jacentes spécifiques.

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La campagne de vaccination contre ces deux infections majeures est lancée depuis environ un mois. Elle cible prioritairement les seniors et les populations vulnérables. Les autorités sanitaires rappellent que se faire vacciner constitue un acte de protection collective, visant à limiter la transmission au sein des communautés.

Contexte historique et vigilance requise

Des études précédentes, pointées en mi-septembre, avaient déjà alerté sur une sous-vaccination chronique des populations cibles. Ni les personnes âgées et vulnérables, ni les soignants, ne s'étaient suffisamment fait vacciner contre la grippe ces dernières années. Cette tendance négative avait été aggravée par les répercussions de la crise sanitaire liée au Covid.