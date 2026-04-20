Grisou en Wallonie : peut-on vraiment transformer nos anciens charbonnages en centrales énergétiques ?

Alors que le méthane des mines est une ressource exploitée à Anderlues, le potentiel wallon reste limité par des contraintes géologiques et économiques. Analyse d'une solution énergétique temporaire issue de notre passé industriel.

La question posée par Bernard Lemaitre, un citoyen de Forest, soulève un enjeu énergétique fascinant et méconnu en Belgique : est-il possible de suivre l'exemple du nord de la France en récupérant le méthane résiduel de nos anciens charbonnages wallons ? Depuis la fermeture du dernier site minier à Farciennes en 1984, ces infrastructures sont restées inactives. Toutefois, depuis 2018, la donne a changé.

La société Gazonor a obtenu un permis pour exploiter le site du Bois de la Haye à Anderlues, dans le Hainaut, afin de capturer le grisou, ce gaz naturel emprisonné dans les veines de charbon. Depuis mai 2019, cette opération est en cours, transformant un danger potentiel pour l'environnement en une source d'énergie concrète. L'ingénieur Sylvain Roquet, du Service public de Wallonie, précise que cette exploitation tire profit des anciennes canalisations existantes, facilitant grandement la connexion aux puits. À Anderlues, le gaz est converti en électricité via cinq moteurs performants, injectée directement sur le réseau d’Ores. Cette production couvre les besoins annuels d'environ 35.000 foyers, une performance comparable à l'apport de vingt éoliennes, prouvant que cette ressource, bien que limitée, possède une valeur ajoutée réelle pour le mix énergétique régional. Néanmoins, il est crucial de comprendre la nature éphémère de cette exploitation. Daniel Pacyna, géologue au SPW, explique que le gaz est fixé sur le charbon et se libère mécaniquement avec la baisse de pression. Plus on extrait, plus la réserve s'épuise, et à terme, le charbon cessera de libérer ce combustible. À Anderlues, 30% des réserves exploitables ont déjà été pompées en sept ans seulement. D'un point de vue écologique, cette méthode est vertueuse car elle capte un gaz à effet de serre extrêmement polluant avant qu'il ne se propage librement dans l'atmosphère. Toutefois, la viabilité économique reste un défi majeur. Le pompage nécessite une énergie importante, et si les prix du marché de l'électricité chutent, l'extraction pourrait rapidement devenir déficitaire, mettant fin à l'intérêt commercial du projet. Chaque site présente des variables inconnues, rendant les investissements risqués et complexes à anticiper pour les opérateurs industriels. Au-delà des défis techniques, une contrainte majeure limite drastiquement le potentiel wallon : l'inondation des galeries. Depuis leur fermeture, la majorité des charbonnages belges ont été submergés par des eaux d'infiltration, piégeant le méthane sous une couche aquifère et rendant son extraction techniquement impossible. Seule une dizaine de mines, principalement situées entre La Louvière et Charleroi, sont restées sèches. Le dénoyage de ces structures serait une aberration financière, compte tenu du coût exorbitant du traitement des eaux acides et salines qui en résulterait. Malgré ces limitations, Gazonor poursuit ses efforts avec des demandes de permis pour les sites de Beaulieusart à Fontaine-l'Évêque et Monceau-Fontaine à Charleroi. Le gouvernement wallon doit désormais trancher sur le sort de ce dernier dossier. En conclusion, bien que cette technique offre une opportunité temporaire et écologique de valoriser un héritage minier encombrant, elle ne constitue en rien une solution miracle ou durable pour les besoins énergétiques futurs. Comme le souligne Daniel Pacyna, il s'agit davantage d'une gestion de fin de vie de nos anciens charbonnages que d'une nouvelle filière industrielle pérenne. Cette exploration rappelle l'importance d'une transition énergétique pragmatique, capable de s'adapter aux réalités géologiques tout en répondant aux attentes citoyennes, comme celle exprimée par M. Lemaitre dans le cadre de notre rubrique Questions-Réponses





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