Groene reiger voor het eerst in België gespot in Brugge

Een groene reiger, een soort die normaal enkel in Amerika voorkomt, werd bij Dudzele nabij Brugge waargenomen. Vogelexperten vermoeden dat de jonge vogel per schip in Europa terechtkwam.

Een groene reiger is momenteel te zien dicht bij de industriezone van Brugge, meer bepaald in Dudzele. Het is de eerste keer dat deze vogel in ons land wordt waargenomen. Volgens de natuurgids Joachim Pintens van Stapuit komt de soort normaal enkel in Amerika voor. Vogelexperten gaan ervan uit dat het dier per ongeluk in Brugge terechtkwam.

De vogel vangt op dit moment visjes en amfibieën in de buurt van de industriezone. Vogelfanaten trokken op de dag van de melding naar het gebied om het dier te bekijken. Pintens noemt de waarneming uniek, omdat er in 2006 weliswaar eentje in Nederland werd gezien, maar dit de eerste officiële waarneming in België is.

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Hoe de groene reiger in Brugge belandde

De groene reiger raakte waarschijnlijk op een schip terecht en kwam zo in de haven van Zeebrugge aan. Die verklaring komt van vogelexperten die de trektocht van de soort onderzochten. Het dier zou op weg van Noord- naar Midden-Amerika zijn afgedwaald.

Pintens legt uit dat de groene reiger een trekvogel is die zich normaal over relatief korte afstanden verplaatst. Wanneer het kouder wordt in Noord-Amerika, trekt de soort naar Midden-Amerika om daar de winter door te brengen. Veel vogels migreren daarbij via de zee, en dat zorgt volgens hem soms voor problemen.

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Door bepaalde weersomstandigheden kunnen vogels verder van de kust terechtkomen dan bedoeld. Als vermoeidheid midden op zee toeslaat, durven vogels op schepen te landen om uit te rusten. Pintens stelt dat de groene reiger op die manier waarschijnlijk naar West-Europa is gereisd. Hij acht het minder waarschijnlijk dat de vogel op eigen kracht naar Brugge is gevlogen.

Wat natuurgids Joachim Pintens over de vogel zegt

Natuurgids Joachim Pintens van Stapuit stelt dat de reiger duidelijk een jonge vogel is. Volgens hem vliegen jonge vogels tijdens hun eerste trektocht vaak verkeerd. Dat verklaart volgens hem waarom het dier zo ver van huis is geraakt.

Pintens acht het klein dat de vogel ooit nog naar Amerika zal terugkeren. Hij zegt dat het waarschijnlijk moeilijk zal zijn om op eigen kracht terug te vliegen. Als de reiger hier voldoende voedsel vindt en de winter doorkomt, kan hij volgens de natuurgids in het gebied blijven rondhangen.

Toch vindt Pintens het niet nodig om het dier te redden. Hij verwacht dat de reiger in België waarschijnlijk nooit een soortgenoot zal vinden, maar hij benadrukt dat dit eigen is aan de natuur. Volgens hem moeten mensen niet altijd ingrijpen, en de vogel vindt hier duidelijk genoeg vissen en amfibieën om te eten.

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Hoe bezoekers de groene reiger kunnen bekijken

Wie de groene reiger wil zien, moet voldoende afstand houden. Pintens raadt aan om niet te dichtbij te komen, zodat het dier niet onrustig wordt. Die voorzichtigheid helpt de vogel om zijn jacht op vissen en amfibieën ongestoord voort te zetten.

De groene reiger is een pak kleiner dan de blauwe reiger die in ons land veel voorkomt. Gemiddeld wordt de groene reiger ongeveer 45 cm groot, terwijl de blauwe reiger tot 100 cm kan worden. Dat maakt de waarneming in Dudzele extra opvallend voor vogelliefhebbers.