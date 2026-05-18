Groupe Canal+ se heurte à l'une de ses équipes après une tribune contre son patron d'extrême droite

Le groupe Canal+ est confronté à des changements idéologiques sévères suite à une tribune publiée à Cannes par des professionnels du cinéma contre leur patron Vincent Bolloré. Le PDG Maxime Saada d'ici le groupe Canal+ a réagi au brunch des producteurs annulant ses projets de travail avec les équipes Canal+ signataires de la tribune qualifiant Vincent Bolloré de « Crypto-Fasciste ». Il ne souhaite plus travailler avec les équipes Canal+ signataires de cette tribune.

Le groupe Canal+ est caractérisé par un patron d'extrême droite dans une tribune publiée à Cannes qui dénonce la mainmise grandissante de Vincent Bolloré sur le secteur du cinéma en France.

Le PDG du groupe a réagi au brunch des producteurs annulant ses projets de travail avec les équipes Canal+ qui ont signé une pétition qualifiant Vincent Bolloré de « crypto-fasciste ». Maxime Saada, PDG du groupe Canal+, estime cette tribune comme une injustice vis-à-vis des équipes Canal+ qui s'attachent à défendre l'indépendance de Canal+ et la diversité de ses choix. Il ne souhaite plus travailler avec les personnes signataires de cette pétition





RTBFinfo / 🏆 2. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Cinema Business Tribune Cannes Film Festival Cinema Vincent Bolloré Maxime Saada Groupe Canal+

United States Latest News, United States Headlines