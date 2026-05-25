Groupement soupçonné de trafic international de fausse monnaie et blanchiment d'argent démantelé en Italie

Une enquête menée par le parquet de Naples avec les forces spécialisées des carabiniers et Europol a permis de démanteler un groupe soupçonné de trafic international de fausse monnaie et de blanchiment d'argent. Le réseau a utilisé une chaîne Telegram chiffrée pour organiser les envois et a généré plus de 500.000 euros de chiffre d'affaires via environ 410 portefeuilles en cryptomonnaies.

Le parquet de Naples, en collaboration avec les carabiniers et Europol , a mis fin à une enquête menée contre un groupe soupçonné de trafic international de fausse monnaie et de blanchiment d'argent .

Selon les enquêteurs, le réseau a utilisé une chaîne Telegram chiffrée nommée "", où les envois étaient organisés de manière à masquer l'identité des expéditeurs et des destinataires, notamment grâce à des techniques proches du dropshipping - un modèle d'e-commerce où vous vendez des produits en ligne sans les stocker. L'organisation a une structure très active entre 2022 et 2026, avec un centre opérationnel à Naples, mais une clientèle répartie dans plusieurs pays européens, dont la France, l'Allemagne, l'Espagne, la Belgique, la Suisse et l'Irlande.

Les enquêteurs estiment que le réseau a généré plus de 500.000 euros de chiffre d'affaires via environ 410 portefeuilles en cryptomonnaies. Au total, 12 arrestations ont été effectuées (dont certaines à l'étranger), 61 personnes sont poursuivies à différents niveaux, et plus de 106.000 euros de faux billets ont été saisis. Des perquisitions sont toujours en cours afin de saisir les biens, comptes et matériels informatiques utilisés par les suspects, pour un montant total pouvant atteindre 536.880 euros





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