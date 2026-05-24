As Belgium experiences a period of brighter and cooler weather, its bustling camping season attracts increasing numbers of holiday-goers, each looking for a more modern, comfortable camping experience. This evolution of tourism, combined with an uncertain economic climate and climate change, presents significant challenges for the sector, with smaller campsites particularly vulnerable. The article highlights the strains faced by Belgian campsites, which have undergone significant changes in recent years, with an influx of older managers having difficulty in finding successors who can meet the industry's unique challenges and constantly evolving standards of comfort and convenience.

Ce week-end ensoleillé, les Belges profitent du soleil pour se rendre au camping. En pleine période estivale, les campings suisent toujours, même si le secteur reste en difficulté.

Les Belges choisissent de ne pas partir trop loin et désertent les campings traditionnels pour choisir cette formule attractive. Le camping suscite cette popularité grâce à son prix plus abordable, mais aussi à la possibilité d'un moment d'évasion rapide, en évitant de traverser l'Europe. Sur le terrain, le beau temps fait rapidement ses preuves, avec de nombreux campings affichant de gros affluents en dépit de la météo.

Ce succès saisonnier peut permettre aux petits campings d'inverser une tendance négative de fréquentation et de stabiliser une saison jamais crue. Mais ce succès est bel et bien fragile, car le secteur reste dépendant de la météo et peut être soulagé ou grisonné en quelques jours... En effet, les campings wallons traversent une période critique. Leur nombre s'est très considérablement diminuer au cours des dernières décennies, passant de plus de 200 établissements à peu près cent aujourd'hui.

Cette downtrend illustre les fragilités d'un secteur confronté à pas mal d'enjeux à la fois : rentabilité incertaine, pression économique et adaptation nécessaire. Les exploitants vieillissent, et de plus d'un gestionnaire sur deux est de plus âgé de 60 ans ; les capacités de trouver de nouveaux exploiteurs en bonne santé sont limitées, étant donné la demande croissante du marché.

Leur secteur est aussi en train de se transformer en raison de l'évolution des goûts touristiques : les vacanciers recherchent un plus grand confort et choisissent de peu à peu le camping traditionnel, tandis que certains s'en disent peu à peu. Mais l'effervescence de saison suscite l'intérêt గ���సు semble indispensable aux petits campings pendant les périodes froides et pluvieuses, car ces périodes peuvent permettre aux campings de relancer leurs activités et apporter un soutien financier bienvenu après des périodes plus dénuées.

Malgré tout, ces campings se doivent d'une certaine réinvention pour demeurer attrayants malgré tout. Le camping reste une forme de séjour attractive pour nombre de Belges, mais le secteur doit aujourd'hui s'inventer pour demeurer durablement attractif. Marguerite Merto





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