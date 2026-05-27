GSK Biologicals : nouvelle restructuration et tensions sociales en Belgique

Six postes supprimés ou externalisés chez GSK Biologicals en Belgique, déclenchant la colère des syndicats qui dénoncent une mesure brutale alors que l'entreprise affiche des milliards d'euros de chiffre d'affaires.

Parmi les travailleurs de GSK Biologicals, deux vont perdre leur emploi de manière définitive, tandis que quatre autres verront leur fonction externalisée. Avant leur départ effectif, ces derniers vont effectuer une période de transfert sans rémunération supplémentaire, une situation déplorée par la secrétaire permanente de l'ACV Puls, Horia Boubker.

Les syndicats dénoncent également une politique de restructuration jugée brutale, alors que la porte-parole de GSK Belgique, Elisabeth Van Damme, nuance : Il s'agit d'une petite réorganisation comme cela arrive régulièrement, lorsque certains produits ne sont plus soutenus commercialement par exemple. Ce que contestent les syndicats qui rappellent les près de 32,7 milliards de livres (environ 38 milliards d'euros) de chiffre d'affaires du groupe l'année dernière.

Horia Boubker souligne que des actions sont envisagées si un accord n'est pas trouvé lors d'une réunion prévue jeudi prochain. GSK Biologicals compte près de 8500 travailleurs en Belgique, répartis sur trois sites à Wavre, Gembloux et Rixensart. L'année dernière, environ 400 postes avaient été supprimés en Belgique au sein de cette branche, principalement à travers le non-renouvellement de contrats à durée déterminée ou des départs volontaires.

Cette nouvelle vague de suppressions de postes s'inscrit dans un contexte plus large de tensions sociales au sein du géant pharmaceutique, où les représentants du personnel mettent en doute la nécessité de telles mesures au regard des résultats financiers solides de l'entreprise. Les salariés concernés, dont certains travaillent depuis de nombreuses années dans les services administratifs et logistiques, craignent désormais pour leur avenir professionnel.

Du côté de la direction, on insiste sur la nécessité de s'adapter aux changements du marché et à l'évolution des priorités commerciales, mais les syndicats jugent ces arguments insuffisants et appellent à une négociation sérieuse pour limiter les licenciements et améliorer les conditions de départ. La réunion de jeudi prochain sera donc décisive pour déterminer si un compromis peut être trouvé entre les parties, sous la pression d'une mobilisation syndicale qui pourrait se durcir en cas d'échec des discussions





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