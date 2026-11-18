La sortie de Grand Theft Auto VI coïncide avec une hausse massive des demandes de congé en Belgique, touchant principalement les jeunes travailleurs.

La sortie officielle de Grand Theft Auto VI, prévue ce jeudi 19 novembre, provoque un impact immédiat sur le marché du travail en Belgique. L'organisme de services RH Acerta anticipent une affluence inhabituelle de demandes de congé pour cette date précise. Entre 10.000 et 15.000 travailleurs supplémentaires du secteur privé pourraient s'absenter simultanément pour ne rien manquer du lancement du jeu.

Données Acerta confirment la hausse des absences

Les statistiques de l'organisme Acerta révèlent une progression significative des demandes pour le jeudi 19 novembre 2026. Sept jours avant le lancement, les demandes ont dépassé de 66 % celles enregistrées à la même période l'année précédente. Cette hausse n'est pas uniforme sur l'ensemble de la population active. Les demandes de congé chez les travailleurs de moins de 30 ans sont supérieures de 38 % à celles d'un jeudi habituel.

Also read GTA 6 décroche huit nominations aux Game Awards

Le lendemain, vendredi 20 novembre, la tendance se confirme avec 34 % de demandes supplémentaires par rapport à un vendredi ordinaire. Cette accumulation de congés permet à certains employés de composer un long week-end. Acerta précise que l'estimation de 10.000 à 15.000 absents reste approximative et se fonde sur les tendances historiques, sans pouvoir certifier que chaque absence est exclusivement motivée par le jeu.

Témoignages directs des travailleurs concernés

Salim, un travailleur de 35 ans, a réservé ses congés pour les 19 et 20 novembre dès la fixation de la date de sortie, plusieurs mois auparavant. Il explique avoir utilisé ses jours légaux spécifiquement pour l'événement, soulignant que la franchise fait partie intégrante de son enfance. Salim prévoit de jouer jusqu'à 6 h du matin et compte atteindre entre 40 et 50 heures de jeu sur cette période de quatre jours.

Advertisement

Justine, secrétaire médicale âgée de 28 ans dans un hôpital bruxellois, a également choisi de poser congé le vendredi 20 novembre. Elle affirme n'avoir donné aucune raison précise à son employeur lors de la demande. Pour elle, le délaissement de treize ans entre les deux derniers opus justifie pleinement cette absence professionnelle. Pierre, un autre travailleur, a quant à lui obtenu deux jours complets en prévenant clairement sa supérieure hiérarchique de l'objectif.

Résonance commerciale et engouement culturel

L'effet se fait également sentir dans le commerce de détail spécialisé. Les gérants de Super Gaby Games à Jette rapportent que la moitié de leurs clients mentionnent prendre du temps pour le lancement. L'un d'eux aurait même pris quinze jours de congé, selon les responsables du magasin. L'engouement dépasse le cercle des joueurs habituels grâce à la stratégie promotionnelle, notamment via Netflix, qui a touché un public large.

Ismail Al Mokhlis, coordinateur de l'ASBL Gaming Corporation Belgium et joueur classé numéro un en Belgique, observe cette mobilisation massive. Il qualifie le produit d'immense phénomène culturel dont les sorties espacées de dix ans créent une forte attente. La franchise Take-Two a déjà vendu près de 475 millions d'exemplaires depuis 1997, consolidant sa position de deuxième jeu vidéo le plus vendu de l'histoire après Minecraft.