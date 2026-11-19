Lancement attendu de GTA 6 en Belgique. Analyse de Simon Copet sur l'absence de lien avec la violence, les 640 millions d'euros du marché et les défis de financement en Wallonie face à la Flandre.

La sortie de Grand Theft Auto 6 dans la nuit de mercredi à jeudi a provoqué un immense engouement parmi les amateurs de jeux vidéo en Belgique, au point que certains Belges ont même pris congé pour participer à ce lancement mondialement attendu. Cette anticipation massive s'explique notamment par la longue attente de treize années depuis le précédent opus, GTA 5, ainsi que par l'ampleur de la médiatisation sur les réseaux sociaux. Simon Copet, chercheur au Fonds National de la Recherche Scientifique (FNRS) et membre du Liège Game Lab, a comparé cet événement à une Coupe du monde dans le domaine du divertissement interactif.

Une réalité virtuelle saturée de satire sociale

Grand Theft Auto 6 se distingue par son niveau de réalisme graphique et une liberté d'action accrue, permettant aux joueurs d'incarner des personnages criminels commettant " tous les crimes possibles et imaginables ", à quelques exceptions près. Au-delà de la simulation, la saga propose une satire pointue de la société contemporaine à travers les personnages mis en scène. Bien que classé PEGI 18, ce qui exclut théoriquement les mineurs de son public cible, le contenu du jeu soulève inévitablement des questions sur son influence potentielle auprès des adolescents.

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Aucun lien scientifique entre jeu et violence

Interrogé par Martin Buxant sur Bel RTL, Simon Copet a rappelé que le débat opposant jeux vidéo et violence a pris de l'ampleur dans les années 2000, notamment après la tuerie de Columbine aux États-Unis, un événement ayant déclenché une panique morale et alimenté des pseudo-sciences. Aujourd'hui, les recherches actuelles ne montrent aucun lien de cause à effet entre la pratique de ces jeux et l'adoption de comportements violents. Face à la demande de preuves scientifiques démontrant que jouer rendrait davantage violent, le chercheur répond simplement par un " Non " catégorique, dissipant ainsi les craintes liées à l'impact comportemental du divertissement interactif.

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640 millions d'euros et inégalités de financement

L'industrie vidéoludique représente un poids économique considérable, ayant généré 200 milliards de dollars à l'échelle mondiale en 2025. En Belgique, les fonds consacrés aux jeux vidéo et aux services de consoles ont représenté 640 millions d'euros. Cependant, pour développer davantage d'emplois dans le secteur, il manque avant tout des investissements structurels. Simon Copet invite à distinguer les situations en Wallonie et en Flandre, soulignant que Wallimage finance plusieurs dizaines de studios, mais que les subsides restent limités à environ 2 millions d'euros. En revanche, les moyens en Flandre sont nettement plus importants, créant un déséquilibre dans le développement créatif et économique du secteur local.