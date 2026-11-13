GTA 6: Les employés belges réclament massivement du congé le 19 novembre

Les salariés privés en Belgique demandent 66% de congés en plus pour la sortie de GTA 6, anticipant la date d'release prévue le 19 novembre.

Les entreprises du secteur privé en Belgique font face à un afflux massif de demandes de congés pour la date du 19 novembre, coïncidant avec la sortie mondiale du jeu vidéo GTA 6. Selon les dernières statistiques publiées par le prestataire de ressources humaines Acerta, le nombre de requêtes de jours de congé a augmenté de 66 % par rapport à la même période l'année précédente. Ce mouvement massif suggère que des milliers de travailleurs envisagent de s'absenter pour jouer immédiatement au titre attendus depuis plus d'une décennie.

Le phénomène Acerta et la cible générationnelle

Les données d'Acerta confirment que cette tendance est principalement portée par les jeunes travailleurs. Pour la tranche d'âge des moins de 30 ans, le volume de jours de congé demandés est déjà de 38 % supérieur à ce que l'on observe habituellement un jeudi ordinaire. Cette préférence marquée indique que la génération plus jeune est la plus susceptible de prioriser l'accès anticipé à ce divertissement interactif par rapport à ses obligations professionnelles standards.

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Le phénomène ne se limite pas au seul jour de la sortie. Une augmentation significative est également observée pour le vendredi 20 novembre. Les employés de moins de 30 ans ont demandé 34 % de congés supplémentaires pour cette journée. Cette combinaison laisse supposer que de nombreux travailleurs tentent de constituer un week-end prolongé, transformant ce double jour férié non officiel en une pause complète de quatre jours pour une expérience ininterrompue.

En extrapolant ces chiffres et les habitudes historiques, Acerta estime que entre 10 000 et 15 000 employés supplémentaires du secteur privé belge prendront effectivement congé le 19 novembre. Cette projection met en lumière l'impact concret d'un événement de divertissement sur la productivité et la gestion des ressources humaines dans un pays européen à forte densité de joueurs.

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Dynamiques internationales et réactions des employeurs

La Belgique n'est pas isolée dans ce mouvement mondial. Le phénomène touche également les Pays-Bas, où la plateforme de ressources humaines Dyflexis a enregistré une augmentation spectaculaire des demandes chez les hommes âgés de 20 à 40 ans, avec une hausse de 289 % pour le 19 novembre. Contrairement à la Belgique où l'ampleur reste incertaine, les employeurs néerlandais ont exercé un contrôle strict, limitant les approbations finales à seulement 7 % de plus que l'année précédente.

Aux États-Unis, le pays d'origine de la franchise, le phénomène prend une autre ampleur. L'analyse de BambooHR portant sur 3,4 millions de salariés révèle que presque un travailleur sur cinq souhaite s'absenter. Pour les demandeurs de la génération Z, nés entre 1997 et 2012, cette demande de congé bondit de 32 %, soulignant l'ancrage culturel profond de cette licence vidéoludique auprès des jeunes adultes américains.

L'attente de treize ans et la valeur du secret

Les fans attendent ce nouveau volet depuis la sortie de GTA V en septembre 2013. Ce temps d'attente de plus de treize ans crée une pression psychologique unique. Christophe Philips, rédacteur en chef de Pragalicious.com, explique sur Radio 1 que le jeu connaît déjà un succès énorme avec 11 millions d'exemplaires vendus en précommande. Cette popularité transcende le cercle des gamers traditionnels grâce à son accessibilité universelle.

L'expérience offerte par le titre se distingue par sa liberté totale. Les joueurs peuvent suivre l'histoire des personnages Lucia et Jason, ou simplement explorer le monde, conduire des véhicules et effectuer diverses activités sans contraintes rigides. Cette immersion est renforcée par une qualité graphique exceptionnelle qui rapproche l'expérience du réalisme, offrant un sentiment de liberté rare dans les médias interactifs.

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La peur des spoilers constitue un moteur majeur de cette absence au travail. Comme le souligne Christophe Philips, les joueurs souhaitent découvrir les révélations narratives par eux-mêmes, sans être gâchés par des fuites en ligne. Prendre le 19 novembre pour s'isoler dans un lieu calme permet de vivre l'expérience immersive dans des conditions optimales, justifiant ainsi le sacrifice professionnel pour une récompense culturelle attendue depuis plus d'une décennie.