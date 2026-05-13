Guide complet pour déclarer et recevoir le remboursement de vos revenus

Ce guide est destiné à vous aidé à tout comprendre concernant la déclaration des revenus. Il vous aidera à préparer, remplir et envoyer la declaration, tout en vous expliquant les différentes règles à suivre, les différents documents à garder et tout ce qu'il vous reste à faire pour recevoir votre remboursement

Chaque année, tu dois déclarer tous tes revenus : salaire, chômage, revenus immobiliers, ou encore certaines aides. Bonne nouvelle : si ta situation est simple, tu peux recevoir une proposition de déclaration simplifiée ( PDS ) déjà préremplie.

La date limite est généralement fixée au 15 juillet en ligne, et au 30 juin en version papier. Pour bien remplir ta déclaration, pense à tout : revenus, mais aussi déductions fiscales possibles. Si tu dois payer, tu peux le faire facilement en ligne ou par virement. Si tu es remboursé, l'argent arrive généralement sur ton compte environ deux mois après la réception du document.

Il est important de respecter les délais, vérifier les infos et garder une trace de tes revenus. MyMinfin, avec le pré-remplissage des données, facilite ce processus pour les paiements en ligne. IMPORTANT : payez toujours sur le compte repris sur votre avis de paiement. Pour éviter les fraudes, sachez que tous les comptes bancaires du SPF Finances suivent cette structure : BEXX 6792 XXXX XXXX





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