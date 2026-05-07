Guide Michelin : Polémique sur l'attribution des étoiles entre Anvers et Bruxelles

Ludivine de Magnanville, députée MR et ex-présidente de l'Horeca, suggère que le Guide Michelin favoriserait les villes payant pour accueillir sa cérémonie, pointant du doigt l'écart entre la Flandre et la capitale belge.

Le monde de la gastronomie belge est actuellement secoué par des révélations troublantes concernant les mécanismes d'attribution des prestigieuses étoiles du Guide Michelin . Ludivine de Magnanville, figure connue du secteur en tant qu'ancienne présidente de la Fédération Horeca de Bruxelles et aujourd'hui députée MR au Parlement bruxellois, a jeté un pavé dans la mare en remettant en question l'impartialité du guide.

Tout commence avec la récente cérémonie de remise des prix qui s'est déroulée à Anvers, une ville qui a fait le choix stratégique d'investir massivement pour accueillir l'événement. Les résultats sont sans appel : la Flandre a raflé la quasi-totalité des nouvelles distinctions. Sur les dix établissements ayant reçu une étoile, huit sont situés dans le nord du pays, tandis que Bruxelles, cœur battant de la capitale, n'a vu aucun de ses restaurants progresser.

Pire encore, certains établissements bruxellois ont même vu leur rang décliner, alors que les restaurants d'Anvers et de Knokke ont célébré des ascensions notables. Selon Ludivine de Magnanville, cette pluie d'étoiles sur la Flandre ne serait pas le fruit du seul hasard ou du talent culinaire, bien qu'elle reconnaisse la valeur des chefs primés. Elle pointe du doigt un système où le statut de 'ville hôte' influencerait indirectement le regard des inspecteurs.

Pour devenir l'hôte officiel de la cérémonie, une ville doit s'acquitter de sommes très importantes. Anvers aurait déboursé environ 400.000 euros pour cet honneur. De Magnanville révèle avoir été approchée en 2022, alors qu'elle dirigeait l'Horeca, pour convaincre le gouvernement bruxellois de succéder à la ville de Mons.

Le coût proposé était encore plus élevé : 500.000 euros par an, avec un engagement contractuel sur une période de trois à cinq ans, sans compter les frais annexes liés à la location de salles prestigieuses ou de théâtres. Face à un tel investissement, Bruxelles a préféré décliner l'offre, jugeant le retour sur investissement trop incertain et le coût disproportionné.

L'aspect le plus polémique de ces révélations réside dans une conversation tenue entre la députée et le directeur commercial du Guide Michelin. Interrogé sur la réelle valeur ajoutée d'un tel événement pour la visibilité régionale, le représentant du guide aurait suggéré, avec une subtilité évidente, que le fait d'être partenaire permettrait aux inspecteurs de 'mieux se concentrer' sur la région concernée.

Cette phrase, interprétée comme une proposition de traitement de faveur, suggère que l'attention des inspecteurs pourrait être orientée vers les zones géographiques qui soutiennent financièrement l'institution. Rudy Vervoort, ancien ministre-président bruxellois, a confirmé que la ville n'avait pas cédé aux sollicitations du guide, refroidie par l'absence de garanties concrètes. Les chiffres avancés par Ludivine de Magnanville viennent appuyer sa théorie. Entre 2023 et 2026, le nombre d'établissements étoilés à Bruxelles est resté strictement stagnant, avec 38 restaurants.

En revanche, la Flandre a connu une croissance significative, passant de 90 à 102 établissements étoilés sur la même période. Pour l'ancienne présidente de l'Horeca, ce constat est alarmant et démontre un manque de transparence flagrant. Elle insiste sur le fait que Bruxelles regorge de tables d'exception qui mériteraient une reconnaissance accrue, indépendamment des accords financiers entre municipalités et guides. Face à ces accusations graves, la direction du Guide Michelin a réagi avec fermeté.

Dans un communiqué officiel, l'institution réfute catégoriquement tout lien entre le choix de la ville hôte et les décisions prises par les inspecteurs. Le guide affirme que les insinuations portées par Ludivine de Magnanville sont totalement infondées et que l'intégrité de son processus de sélection demeure inviolable.

Cependant, cette polémique relance le débat sur l'influence du marketing territorial et des enjeux financiers dans le domaine de la critique gastronomique, où une seule étoile peut transformer radicalement la viabilité économique d'un restaurant





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