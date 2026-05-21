L'ancien Premier ministre belge Guy Verhofstadt a obtenu un jugement avec sursis du tribunal de police de Bruges pour avoir commis une infraction routière en grillant un feu rouge le 27 avril 2025. Malgré les risques d'une amende significative et d'une suspension de permis, le juge a considéré le casier judiciaire vierge et le parcours exceptionnel de l'accusé. Verhofstadt devra seulement payer 33,41 euros de frais de justice.

Guy Verhofstadt , ancien Premier ministre belge âgé de 73 ans, a bénéficié d'une décision judiciaire clémente du tribunal de police de Bruges mardi après avoir commis une infraction routière.

L'homme politique libéral avait grillé un feu rouge le 27 avril 2025 à un carrefour de la Buiten Katelijnevest à Bruges, précisément à 22 heures 48. Selon les constatations des autorités, le feu de circulation était au rouge depuis déjà 29,6 secondes lorsque Verhofstadt a traversé l'intersection. Malgré cette infraction manifeste aux règles de circulation, le juge de police a décidé d'accorder un sursis à l'exécution de la peine, considérant que les circonstances justifiaient une approche bienveillante.

Cette décision a été influencée par plusieurs facteurs majeurs, notamment le casier judiciaire vierge de l'accusé, son âge avancé et son parcours exceptionnel en tant que figure politique de premier plan. Le procureur avait initialement demandé une sanction substantielle, évaluée à un minimum de 240 euros d'amende et à au moins huit jours de suspension du permis de conduire.

Cependant, l'avocat de Verhofstadt, Maître Christine Mussche, a présenté une défense persuasive devant le tribunal. Elle a souligné que son client roulait à peine à 28 kilomètres par heure au moment de l'infraction, ce qui signifiait que la situation de danger était minimale pour les autres usagers de la route. Selon la défense, Verhofstadt avait probablement été victime d'une simple distraction et avait d'ailleurs immédiatement reconnu son erreur sans contestation.

Maître Mussche a également mis l'accent sur le fait que Verhofstadt, malgré ses 73 ans, n'avait jamais dû comparaître devant un tribunal de police auparavant, ce qui attestait d'un comportement impeccable au cours de ses 52 années de conduite automobile. La défense a plaidé avec succès pour obtenir un sursis à l'exécution de la peine en arguant que toute condamnation serait perçue comme une atteinte à l'honneur et à la réputation d'un homme qui a consacré sa vie au service public et qui reste très actif au niveau européen au sein de diverses organisations internationales.

Le tribunal a effectivement retenu ces arguments et a prononcé une peine avec sursis mardi après-midi. La seule obligation imposée à Verhofstadt consiste à s'acquitter de 33,41 euros de frais de justice. Il est important de noter que cette clémence du tribunal est assortie d'une condition restrictive : si Verhofstadt venait à commettre de nouveaux faits au cours de l'année à venir, il pourrait tout de même être sanctionné rétroactivement pour l'infraction initiale de grillage du feu rouge.

Le juge de police a justifié sa décision en considérant qu'il était plausible que les faits aient été dus à une simple distraction. Dans une lettre adressée au tribunal, Verhofstadt s'était excusé pour cette infraction. Le jugement note que cette lettre démontre que le prévenu est pleinement conscient qu'il aurait pu mettre en danger d'autres usagers de la route, ce qui montre une prise de conscience sérieuse de son geste.

Pour déterminer la sentence appropriée, le tribunal de police a tenu compte de multiples facteurs. Tout d'abord, l'âge avancé de l'accusé a été considéré comme un élément pertinent. Ensuite, le fait que Verhofstadt conduise depuis 52 ans sans jamais avoir eu de problème judiciaire a fortement pesé en sa faveur. Le tribunal a également pris en considération l'important parcours politique et professionnel de l'accusé, notamment son rôle de Premier ministre et ses responsabilités actuelles au niveau européen.

Par l'intermédiaire de son avocat, le prévenu avait expliqué qu'il reste très actif au sein de diverses organisations européennes et que, pour cette raison, il est capital que son casier judiciaire reste vierge pour continuer à exercer ses fonctions internationales. Cette considération a clairement influencé la décision du magistrat. Le juge de police a estimé que le simple fait du traitement de l'affaire en justice et la déclaration de culpabilité suffisent à faire comprendre à Verhofstadt la gravité des faits.

Le magistrat a considéré que ces mesures étaient adéquates pour exercer un effet pédagogique sur l'ancien Premier ministre. Afin de ne pas compromettre l'avenir professionnel et la réputation de l'accusé, le tribunal lui a accordé le bénéfice du sursis à l'exécution de la peine. Cette décision judiciaire soulève des questions intéressantes sur l'égalité devant la loi et sur la manière dont le système judiciaire traite les personnalités publiques.

Certains pourraient argumenter que la clémence accordée à Verhofstadt est justifiée compte tenu de son exemplarité passée et de son engagement civique reconnu. D'autres pourraient contester cette approche en estimant que la justice doit s'appliquer de manière égale à tous les citoyens, indépendamment de leur statut ou de leur position sociale.

En tout cas, ce jugement démontre que même les figures politiques de haut niveau ne sont pas à l'abri des contrôles routiers et des sanctions, mais qu'elles peuvent bénéficier de circonstances atténuantes lorsque des facteurs objectifs le justifient





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