Haas confirme Ocon et annonce Rafael Camara en F1 2025

L'écurie Haas valide le départ d'Esteban Ocon et confirme la présence de Rafael Camara pour ses débuts en Formule 1 à Sao Paulo, aux côtés d'Oliver Bearman.

Haas a officialisé sa composition de pilotes pour la fin de la saison actuelle et la préparation de l'exercice 2027. L'écurie a confirmé qu' Esteban Ocon ne disputera plus aucune course sous ses couleurs à compter de la saison 2026 du championnat du monde de Formule 1. Cette décision marque une rupture définitive avec le pilote français qui pilotait jusqu'à présent pour l'équipe américaine.

Rafael Camara remplace Ocon à Sao Paulo

Rafael Camara prendra le volant aux côtés d'Oliver Bearman lors du prochain Grand Prix de Sao Paulo au Brésil. Cette nomination intervient un mois seulement après l'annonce officielle de la signature de Camara comme pilote titulaire pour la saison 2027. Le jeune pilote brésilien de 21 ans effectuera ainsi ses débuts officiels en Formule 1 devant son public national, une occasion qu'il occupe actuellement en tête du championnat du monde de Formule 2. Ayao Komatsu, le Team Principal de l'écurie, a déclaré que l'équipe était impatiente d'accueillir Camara et de travailler avec lui pour ses débuts.

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Contexte des changements au sein de Haas

Ce mouvement s'inscrit dans une série de décisions prises par la direction technique de l'écurie américaine. Le 30 septembre dernier, Haas avait déjà annoncé le départ d'Esteban Ocon à la fin de la saison actuelle. Plus tôt ce week-end, lors du Grand Prix du Mexique, le Français avait été remplacé par le Japonais Ryo Hirakawa en plein milieu de la course. Ces remplacements successifs témoignent d'une stratégie de transition active pour intégrer les jeunes talents au sein du box américain.

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Réaction d'Ayao Komatsu sur les décisions

Ayao Komatsu a justifié ces choix en affirmant qu'ils étaient pris dans le meilleur intérêt de l'équipe. Il a souligné que de telles décisions ne sont jamais prises à la légère, rappelant notamment la situation survenue au Mexique. Le dirigeant a également insisté sur le besoin de confidentialité, indiquant que les discussions internes entre l'équipe et Esteban Ocon resteront privées. Cette position vise à préserver la dignité du pilote français tout en permettant à l'écurie de se concentrer sur ses objectifs sportifs.

Impact et prochaines étapes pour l'écurie

Avec cette annonce, Haas finalise sa grille de pilotes pour les deux dernières courses de la saison 2025. La présence de Rafael Camara au Brésil permettra à l'équipe d'évaluer ses performances en conditions réelles de course. Parallèlement, l'équipe se prépare pour la saison 2027 qui verra le duo Camara-Bearman confirmer leur statut de titulaires. Cette transition marque le début d'une nouvelle ère pour la structure américaine qui mise sur des jeunes pilotes talentueux pour sa compétitivité future.