Le groupe cybercriminel Ghost Hunters a volé les données personnelles de 1,2 million de résidents issus de 82 communes flamandes via une faille de sécurité critique.

Le groupe de pirates informatiques Ghost Hunters a volé les données personnelles d'environ 1,2 million de résidents et employés provenant de 82 communes flamandes. Cette intrusion massive, découverte par le spécialiste de la cybersécurité Secutec et l'entité internationale SOCRadar, constitue la plus grande attaque de ce type jamais identifiée dans la région. Toutes les provinces de Flandre sont touchées, avec la province de Flandre-Orientale subissant l'impact le plus sévère.

Accès critique via les parcs de recyclage

Le pirate, opérant sous le pseudonyme BabidiGhost, a obtenu l'accès à un serveur central géré par un prestataire de services qui conserve les informations des parcs de recyclage flamands. Les résidents doivent présenter leur carte d'identité pour y entrer, permettant aux parcs de vérifier leur statut de contribuable local. Cette infrastructure vulnérable a exposé des données sensibles incluant les noms, adresses, dates de naissance, genre, numéros de registre national, numéros de carte d'identité et comptes bancaires IBAN.

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Utilisation de l'IA chinoise DeepSeek

L'analyse de Secutec révèle que l'attaquant disposait de compétences techniques limitées mais utilisait le modèle d'intelligence artificielle chinois DeepSeek pour automatiser les tâches malveillantes. Entre le 6 et le 15 novembre, BabidiGhost a transmis plus de 5 800 requêtes à ce modèle, dont seulement 41 ont été bloquées par les filtres de sécurité. Cette faiblesse critique permet de comprendre comment une expertise humaine insuffisante a été amplifiée par une IA peu restrictive.

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Sécurité défaillante des sous-traitants

Géert Baudewijns, PDG de Secutec, a qualifié la négligence de sécurité de préoccupante, soulignant que les fichiers du serveur n'étaient ni cryptés ni suffisamment protégés. L'attaquant a pu naviguer librement dans les dossiers de 65 communes directement et accéder à ceux de 17 autres via une intercommunale. Cette faille structurelle démontre que les sous-traitants publics doivent adhérer à des standards de cybersécurité stricts pour éviter de devenir le maillon faible national.

Impact régional et mise en garde

Les données compromises sont déjà vendues sur le darknet pour un commanditaire intéressé par les informations belges. Cette campagne de Ghost Hunters dépasse les frontières flamandes pour cibler plus de 50 organisations en Belgique, France et Suisse, incluant des banques et des plateformes financières. Le Centre pour la Cybersécurité de Belgique (CCB) a été alerté pour évaluer l'étendue des dommages et coordonner les mesures correctives auprès des municipalités concernées.