Le groupe Modivo lance HalfPrice en Belgique. Six sites Shoppings Cora accueilliront les magasins à partir de novembre, exploitant la surproduction mondiale pour offrir des prix réduits.

La chaîne de magasins discount HalfPrice fait son entrée sur le marché belge avec l'ouverture officielle de son premier magasin, marquant le début d'une expansion ambitieuse pour le groupe polonais Modivo. Cette enseigne spécialisée dans la mode, les articles de sport et de loisirs, ainsi que les accessoires et la décoration à prix réduit, s'installe stratégiquement au sein des centres commerciaux Shoppings Cora. Cette implantation vise à capter un flux de consommateurs déjà captivé par d'autres enseignes retail présentes sur ces mêmes sites.

Déploiement des sites Shoppings Cora

Le plan d'expansion prévoit quatre nouvelles ouvertures programmées avant le 27 novembre prochain. Ces emplacements sont situés sur les sites des Shoppings Cora d'Anderlecht, de Messancy, de Rocourt et d'Hornu. Le groupe immobilier Mitiska, qui a racheté ces sites et les a redécoupés en cellules plus petites, confirme ainsi l'attractivité de ses sept emprises commerciales. Ces centres intègrent déjà des commerces du quotidien, de la mode, des équipements pour la maison, des sports, des loisirs, ainsi que de la restauration et des services. Un sixième magasin devrait suivre son ouverture à La Louvière en 2027.

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Modèle économique basé sur l'imprévu

La stratégie commerciale d'HalfPrice diffère notablement de celle de ses concurrents directs. L'enseigne achète directement auprès des fabricants, ce qui rend son assortiment entièrement dépendant des arrivages disponibles. Il n'existe aucune possibilité de passer commande à l'avance, ni de boutique en ligne ; l'achat nécessite une présence physique en magasin. Cette offre qui change régulièrement fait partie intégrante de la recette des discounters. Le consommateur ne sait jamais exactement ce qu'il va trouver sur les rayons, créant un effet de surprise qui incite à revenir en magasin pour découvrir de nouvelles bonnes affaires.

Arrière-plan financier de Modivo

Derrière l'enseigne HalfPrice se cache un groupe polonais coté à Varsovie, nommé Modivo. Ce géant du retail compte 1500 magasins dans une vingtaine de pays et emploie plus de 17.000 collaborateurs. HalfPrice représente environ 20 % de l'activité globale du groupe, avec plus de 220 magasins répartis dans quinze pays, générant deux milliards et demi de chiffres d'affaires. Les détails opérationnels locaux restent toutefois flous à ce stade : le nombre de postes créés dans chaque magasin n'a pas été communiqué, tout comme l'identité de l'exploitant en Belgique et le mode de gestion propre ou en franchise.

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Analyse de l'économiste Pierre-Alexandre Billiet

L'économiste et CEO de Gondola, spécialiste de la distribution, Pierre-Alexandre Billiet, identifie trois raisons principales de rester optimiste concernant cette expansion. Premièrement, si HalfPrice parvient à se placer encore plus bas sur le marché des petits prix, il y a potentiellement une place à prendre face à la concurrence. Deuxièmement, ces enseignes attirent toute l'attention du consommateur, à condition de bien faire leur travail opérationnel. Troisièmement, les consommateurs se sont habitués à rechercher des prix bas, notamment depuis les épisodes d'inflation récents, créant un terrain fertile pour ce type de retail.

Impact de la surproduction mondiale chinoise

Une situation particulière en Chine offre un avantage compétitif immédiat pour HalfPrice. La consommation intérieure chinoise est actuellement en difficulté, avec une demande qui reste faible. Il en résulte une surabondance de produits sur le marché mondial, ce qui est tout bénéfice pour un acteur qui fonctionne sur le déstockage. L'enseigne peut ainsi trouver beaucoup de marchandises à écouler à des prix intéressants. Cependant, ce modèle dépend fortement de cette abondance d'articles chinois. Si la consommation chinoise repart et que les prix des produits fabriqués en Chine augmentent avec l'inflation, accéder à ces marchandises à très bas prix deviendrait plus difficile, mettant rapidement sous pression ce pari économique.