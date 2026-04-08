Hanne Vandewinkel : Ascension fulgurante et ambitions débordantes

La jeune joueuse de tennis belge, Hanne Vandewinkel, se confie sur son ascension vers le top 100, ses ambitions, son entourage et ses passions, révélant une personnalité attachante et prometteuse. Découvrez le parcours d'une jeune femme talentueuse qui jongle avec sa carrière sportive et ses études.

La jeune joueuse limbourgeoise, âgée de 21 ans, affiche une forme éclatante et poursuit son ascension fulgurante. Elle a récemment franchi une étape importante de sa jeune carrière, il y a une dizaine de jours, en intégrant le prestigieux top 100 mondial. Cette performance lui ouvre les portes de tournois de plus grande envergure, et potentiellement, celles des prochains tournois du Grand Chelem .

Elle aura ainsi l'opportunité de s'affronter à des adversaires de renom, ce qui représente une évolution significative dans sa trajectoire professionnelle. Malgré ses progrès constants et son nouveau statut, Hanne Vandewinkel demeure encore relativement méconnue du grand public en Belgique. Pourtant, cette jeune femme a beaucoup à partager, avec des passions débordantes, des projets ambitieux et même une activité secondaire surprenante. Nous vous proposons un entretien exclusif pour mieux la connaître et découvrir les multiples facettes de sa personnalité.\Kirsten Flipkens, une figure emblématique du tennis belge, est présente cette semaine. Elle apporte son expertise en tant que membre du staff de l'équipe et joue un rôle crucial dans l'entourage d'Hanne tout au long de l'année. Quelle est l'influence de Kirsten Flipkens sur votre développement ? Nous avons commencé à collaborer en juillet dernier. Je savais que sa présence serait bénéfique pour mon équipe. Elle m'apporte une aide précieuse, grâce à sa vaste expérience. Lorsqu'arrivera mon premier Grand Chelem, ce sera un atout majeur d'avoir à mes côtés une personne ayant vécu cette expérience. De plus, j'ai un style de jeu qui présente quelques similitudes avec le sien, ce qui est un atout tactique certain. Comment l'amour du tennis est-il né chez vous ? Enfant, j'étais une pile d'énergie, et je le suis toujours. Mes parents cherchaient un moyen de canaliser cette énergie débordante. Il se trouvait un club de tennis près de chez nous. J'ai commencé à jouer vers l'âge de cinq ou six ans. Depuis ce moment-là, le tennis a toujours été une constante dans ma vie. J'ai été sélectionnée par mon entraîneur, Dries Berden, qui m'accompagne toujours, car j'avais un talent supérieur à la moyenne. Nous avons intensifié les entraînements progressivement, en franchissant les étapes une par une. Quel est le tournoi qui vous tient le plus à cœur ? Il est difficile de faire un choix. Je dirais Wimbledon, mais je n'y suis allée que pour les juniors, et c'était pendant la période du Covid, donc l'expérience était très différente. J'espère avoir l'opportunité d'y participer dans quelques mois.\Vous êtes désormais dans le top 100 mondial et susceptible de participer aux prochains tournois du Grand Chelem. Ressentez-vous une pression supplémentaire ? Ce serait un rêve de pouvoir disputer le tableau final d'un Grand Chelem. Le fait d'être dans le top 100 ne change pas fondamentalement la donne par rapport à avant, lorsque j'étais hors du top 100. Le jour où je jouerai dans le tableau final d'un Grand Chelem, ce sera une expérience inoubliable. Je serai ravie si cette opportunité se présente rapidement. Cela pourrait d'ailleurs arriver très prochainement, à Roland-Garros, le Grand Chelem presque “en Belgique”. Nous ne sommes pas encore certains à 100% de ma participation au tableau final. Cette semaine est déterminante pour savoir si cela se concrétisera. Si c'est le cas, bien sûr, ma famille, de nombreux amis et supporters pourront venir. Ce serait une expérience formidable à partager avec eux. On ne le sait pas forcément, mais en parallèle de votre carrière de joueuse de tennis, vous poursuivez des études de médecine... Jusqu'à l'année dernière, je suivais une demi-année par an. Cette année, j'ai réduit mon engagement, en ne suivant qu'une matière par semestre. Je pense que c'est la bonne décision, car il devient de plus en plus difficile de concilier les deux. Il faut jouer de plus en plus de tournois, être de plus en plus performante. C'est également plus exigeant sur le plan mental. Je pense que le moment était venu de me consacrer pleinement au tennis. Je continue à étudier, mais de manière moins intensive qu'avant, pour rester fraîche. Avez-vous d'autres centres d'intérêt sportifs ? Je suis une passionnée de cyclisme. Et une grande fan de Wout van Aert. J'ai suivi le Tour des Flandres ce week-end et je regarderai sans doute Paris-Roubaix dimanche. J'ai déjà rencontré Wout van Aert. J'étais comme fascinée par une étoile, je n'ai pas réussi à lui adresser la parole. Mais cela reste un beau souvenir





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