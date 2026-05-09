Hantavirus : 8 cas confirmés en Europe, 3 décès, 4 patients hospitalisés

Plusieurs souches de hantavirus ont été identifiées, dont la souche Andés, qui est transmissible entre humains. Les voyageurs néerlandais et allemands décédés étaient en provenance de l'Argentine, le Chili et l'Uruguay. Le navire MV Hondius, dont ils étaient à bord, est actuellement en route vers l'île espagnole de Tenerife pour y évacuer les occupants sous la coordination de l'OMS.

Au 8 mai, huit cas au total, dont trois décès (taux de létalité de 38 %), ont été signalés. Six cas ont été confirmés en laboratoire comme étant des infections à hantavirus, tous identifiés comme étant dus au virus des Andes.

À ce jour, quatre patients sont actuellement hospitalisés : un en soins intensifs à Johannesburg, en Afrique du Sud, deux dans différents hôpitaux aux Pays-Bas et un autre à Zurich, en Suisse. L'OMS a précisé que la personne prise en charge à l'hôpital de Düsseldorf (Allemagne) avait été testée négative et n'est 'donc plus considérée comme un cas'. Différentes souches de virus Il existe de nombreux types d'hantavirus, qui se distinguent notamment par leur répartition géographique.

Ce virus se transmet généralement à partir de rongeurs infectés, le plus souvent par l'intermédiaire de leur urine, de leurs excréments et de leur salive. Lorsqu'ils affectent l'être humain, les hantavirus peuvent être responsables d'infections de gravité variable. Un couple de passagers néerlandais et une Allemande sont morts et trois personnes ont été débarquées mercredi au Cap-Vert.

Le couple néerlandais avait voyagé quatre mois entre l'Argentine, le Chili et l'Uruguay avant d'embarquer à bord du bateau de croisière MV Hondius le 1er avril. Les passagers néerlandais du navire seront d'ailleurs placés en quarantaine à domicile pendant six semaines après leur rapatriement, a annoncé vendredi la ministre néerlandaise de la Santé, Sophie Hermans, dans une lettre adressée à la Chambre des représentants.

Destination Tenerife Le navire fait actuellement route vers l'île espagnole de Tenerife pour y évacuer dimanche ses occupants sous la coordination de l'OMS. Deux Belges se trouvent à bord. Ils seront rapatriés par un avion charter néerlandais plus tard dans la journée. Le précédent bilan de l'OMS, jeudi, dénombrait cinq cas confirmés et trois cas suspects





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