Hantavirus : Décès et cas confirmés suite à une croisière

L'OMS a confirmé des cas d'hantavirus, dont trois décès, liés à une croisière en provenance d'Amérique du Sud. Le navire est actuellement ancré au large du Cap-Vert.

Lundi, l'Organisation Mondiale de la Santé a confirmé deux cas d'hantavirus en laboratoire, tandis que cinq autres sont fortement suspectés, nécessitant une confirmation supplémentaire. Cette situation préoccupante a déjà entraîné le décès de trois personnes, dont deux étaient à bord d'un navire de croisière .

Un patient se trouve actuellement dans un état critique et est hospitalisé en soins intensifs en Afrique du Sud, tandis que trois autres individus présentent des symptômes légers. L'apparition des premiers signes d'infection remonte à une période comprise entre le 6 et le 28 avril, soulignant une propagation potentielle sur plusieurs semaines.

Les deux premiers décès, un homme décédé à bord le 11 avril et une personne de son entourage décédée le 26 avril dans un hôpital de Johannesburg, en Afrique du Sud, sont particulièrement inquiétants car ils révèlent un historique de voyage en Amérique du Sud avant l'embarquement à Ushuaïa le 1er avril pour cette croisière. L'homme dans un état critique a consulté le médecin du bord le 24 avril, présentant des symptômes alarmants, notamment des signes de pneumonie.

Les tests effectués le 2 mai ont confirmé son infection par un hantavirus. Malheureusement, une femme initialement diagnostiquée avec une pneumonie est décédée le même jour, le 2 mai. Actuellement, trois autres personnes à bord du navire présentent des symptômes compatibles avec l'hantavirus et restent à bord, le navire étant ancré au large du Cap-Vert. Une équipe médicale est sur place pour évaluer leur état de santé et a prélevé des échantillons pour analyse en laboratoire.

La croisière comptait un total de 149 passagers et membres d'équipage, dont deux ressortissants belges. Les autorités sanitaires internationales et locales travaillent en étroite collaboration pour contenir la propagation potentielle du virus et assurer la sécurité de tous les passagers et membres d'équipage. La situation est suivie de près et des mesures de prévention et de contrôle sont mises en œuvre pour minimiser les risques.

L'identification précise du type de hantavirus impliqué est cruciale pour déterminer la source de l'infection et mettre en place des stratégies de lutte efficaces. Les rongeurs sont les principaux vecteurs de ce virus, et il est essentiel d'identifier les populations de rongeurs potentiellement infectées dans les zones où les victimes ont voyagé.

La sensibilisation du public aux risques liés à l'hantavirus et aux mesures de prévention, telles que l'hygiène rigoureuse et l'évitement du contact avec les rongeurs et leurs excréments, est également primordiale. Les autorités sanitaires recommandent aux personnes présentant des symptômes tels que fièvre, maux de tête, douleurs musculaires et difficultés respiratoires de consulter immédiatement un médecin et de signaler tout voyage récent dans des zones à risque.

La coopération internationale est essentielle pour faire face à cette menace sanitaire et protéger la santé publique mondiale. L'OMS continue de fournir une assistance technique et logistique aux pays concernés et de coordonner les efforts de réponse à l'épidémie. La situation évolue rapidement et les informations sont mises à jour régulièrement pour assurer une gestion efficace de la crise.

Il est important de noter que l'hantavirus n'est pas transmis d'une personne à l'autre, mais par contact avec les excréments, l'urine ou la salive des rongeurs infectés. Cependant, la présence du virus à bord d'un navire de croisière soulève des questions sur les conditions de transmission et la nécessité de renforcer les mesures d'hygiène et de désinfection dans les espaces confinés.

Les investigations sont en cours pour déterminer comment le virus a été introduit à bord du navire et pour identifier les personnes potentiellement exposées. La priorité absolue est d'assurer la sécurité et le bien-être de tous les passagers et membres d'équipage, ainsi que de prévenir toute nouvelle propagation du virus





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