Hantavirus : Dix-sept personnes testées négatives en Italie et en Espagne, tandis que la recherche de cas potentiels se poursuit dans le monde

Dix-sept personnes placées en observation en Italie et en Espagne pour une possible contamination par hantavirus ont été testées négatives, ont annoncé les ministères de la Santé des deux pays. En France, l'ex-croisiériste rapatriée dimanche et hospitalisée à Bichat, à Paris, se trouve toujours en réanimation dans un état grave. Les quatre autres Français qui ont également voyagé à bord du MV Hondius ont été testés négatifs et se portent bien. Sur les 22 cas contacts français qui ont pris deux vols internationaux le 25 avril, quatre enfants ont été testés négatifs, a indiqué Matignon dans un communiqué. Aucun de ces 22 cas contacts ne présente de symptôme. Six Britanniques sur la vingtaine évacués du MV Hondius sont sortis mercredi de l'hôpital où ils étaient en quarantaine pour s'isoler chez eux, a indiqué l'agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA). Aujourd'hui (mercredi), six personnes rentrent chez elles ou dans un autre lieu d'hébergement approprié pour y terminer leur période d'isolement de 45 jours. Toutes les personnes encore hospitalisées restent asymptomatiques.

Dix-sept personnes placées en observation en Italie et en Espagne pour une possible contamination par hantavirus ont été testées négatives, ont annoncé les ministères de la Santé des deux pays, alors que la recherche de cas éventuels se poursuit à travers le monde pour empêcher la propagation du virus.

En France, l'ex-croisiériste rapatriée dimanche et hospitalisée à Bichat, à Paris, se trouve toujours en réanimation dans un état grave. Les quatre autres Français qui ont également voyagé à bord du MV Hondius ont été testés négatifs et se portent bien. Sur les 22 cas contacts français qui ont pris deux vols internationaux le 25 avril, quatre enfants ont été testés négatifs, a indiqué Matignon dans un communiqué. Aucun de ces 22 cas contacts ne présente de symptôme.

Six Britanniques sur la vingtaine évacués du MV Hondius sont sortis mercredi de l'hôpital où ils étaient en quarantaine pour s'isoler chez eux, a indiqué l'agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA). Aujourd'hui (mercredi), six personnes rentrent chez elles ou dans un autre lieu d'hébergement approprié pour y terminer leur période d'isolement de 45 jours. Toutes les personnes encore hospitalisées restent asymptomatiques.

En parallèle, dix personnes cas contacts déjà à l'isolement dans les territoires britanniques d'outre-mer de Sainte-Hélène et Ascension, deux îles de l'Atlantique Sud, seront rapatriées au Royaume-Uni où elles termineront leur auto-isolement par mesure de précaution. Pour l'instant, aucune d'entre elles ne présente de symptômes. Le paquebot Hondius, où a été détecté un foyer d'hantavirus, devrait arriver lundi à Rotterdam, aux Pays-Bas. C'est ce qu'a annoncé la compagnie maritime OceanWide Expeditions.

Le navire compte à son bord 25 membres d'équipage et deux professionnels de santé de l'Institut national néerlandais pour la santé publique et l'environnement (RIVM). Personne ne présente de symptômes liés au hantavirus. Le bateau a quitté Tenerife lundi vers 19h00, heure locale. À son arrivée à Rotterdam, l'équipage débarquera par vagues.

Tout le monde devra également respecter les procédures de quarantaine prévues. Le Hondius fera l'objet d'un nettoyage et d'une désinfection approfondis, selon la compagnie maritime





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