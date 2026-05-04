Hantavirus : Trois décès à bord d'un navire de croisière dans l'Atlantique

Une épidémie suspectée de hantavirus a fait trois morts à bord du MV Hondius, un navire de croisière naviguant entre l'Argentine et le Cap-Vert. L'OMS enquête et une réponse internationale est en cours.

Une épidémie suspectée de hantavirus à bord d'un navire de croisière dans l'océan Atlantique a déjà coûté la vie à trois personnes, selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

Le hantavirus est une maladie qui peut être transmise des rongeurs aux humains. L'incident s'est produit à bord du navire de croisière MV Hondius, qui naviguait entre l'Argentine et le Cap-Vert dans l'océan Atlantique. Le navire appartiendrait à l'agence de voyage néerlandaise Oceanwide Expeditions. L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a été informée des cas à bord du navire.

'Une enquête est en cours et une réponse coordonnée internationale en matière de santé publique est en cours', a déclaré l'organisation. 'À ce jour, un cas d'infection au hantavirus a été confirmé en laboratoire et cinq autres cas sont suspects. Sur les six personnes touchées, trois sont décédées et une est actuellement en soins intensifs en Afrique du Sud.

' Parmi les trois victimes décédées, deux sont des ressortissants néerlandais. L'agence de presse française AFP l'a rapporté et le ministère néerlandais des Affaires étrangères a confirmé l'information à la chaîne publique NOS. Il s'agit d'un homme de 70 ans et de sa femme de 69 ans. L'homme serait tombé malade en premier et serait décédé à bord du navire.

Son corps a été transporté sur l'île de Sainte-Hélène dans l'océan Atlantique. Sa femme a été transportée en Afrique du Sud et est décédée à l'hôpital de Johannesburg. En plus des trois décès, trois autres membres d'équipage sont tombés malades, a déclaré l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Un patient est actuellement soigné en soins intensifs à Johannesburg.

Selon un porte-parole du ministère sud-africain de la Santé, il s'agit d'un Britannique de 69 ans. Le hantavirus est transmis par les rongeurs, tels que les souris. Il peut provoquer une forte fièvre, une insuffisance rénale et des problèmes pulmonaires, qui peuvent finalement entraîner la mort. Le virus est peu connu du grand public, car les infections sont rares.

Cependant, l'année dernière, le virus a fait la une des journaux après qu'il a été révélé que Betsy Arakawa, l'épouse de Gene Hackman, était décédée des suites de cette maladie. Les symptômes initiaux peuvent être similaires à ceux de la grippe, ce qui rend le diagnostic précoce difficile. La transmission se produit généralement par inhalation de particules virales présentes dans l'urine, les excréments ou la salive des rongeurs infectés.

Il est crucial de prendre des mesures préventives, notamment le contrôle des populations de rongeurs et l'évitement du contact avec leurs excréments, en particulier dans les zones où le virus est endémique. Les autorités sanitaires internationales collaborent étroitement pour surveiller la situation et prévenir une propagation plus large de l'infection. L'OMS recommande une surveillance accrue des cas suspects et une communication claire des risques à la population.

La désinfection des zones potentiellement contaminées et l'éducation du public sur les mesures de prévention sont également essentielles pour limiter la propagation du hantavirus. L'incident à bord du MV Hondius souligne l'importance de la préparation aux épidémies et de la capacité à réagir rapidement aux menaces sanitaires émergentes, en particulier dans les environnements confinés tels que les navires de croisière.

Les investigations se poursuivent pour déterminer l'origine exacte de l'épidémie et identifier les facteurs de risque spécifiques à bord du navire. Les passagers et l'équipage restants sont soumis à une surveillance médicale étroite et des mesures de contrôle de l'infection ont été mises en place pour prévenir de nouveaux cas





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