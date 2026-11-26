Olivier Collard porte plainte contre Infrabel et trois collègues pour harcèlement. La victime, en dépression, dénonce l'inaction de l'entreprise et le manque de sanctions.

Une situation inédite et dramatique a éclaté au sein des locaux d' Infrabel à Bruxelles, révélant les coulisses d'un harcèlement moral et physique grave. Olivier Collard, un cadre souffrant de douleurs dorsales chroniques, a été victime d'une agression collective de ses collègues. Ces derniers l'ont maintenu de force sur sa chaise, l'ont immobilisé et ont enveloppé son corps avec des collants adhésifs pour l'empêcher de bouger. Cette séquence humiliante a été photographiée et diffusée largement au sein de l'entreprise via la plateforme interne Microsoft Teams.

Une humiliation filmée et diffusée massivement

Les images de l'incident circulent rapidement sur le réseau interne d'Infrabel, atteignant immédiatement la hiérarchie supérieure ainsi que l'ensemble des collaborateurs du central dispatch. Une quatrième personne a pris part à la captation vidéo, ajoutant une dimension de voyeurisme collectif à l'agression. Olivier Collard, bien que souffrant physiquement, a forcé un sourire sur la photo pour tenter d'apaiser la situation et éviter une escalade vers une agression physique plus violente. Les photos sont restées visibles sur le réseau social d'entreprise pendant plusieurs mois, exacerbant le trauma de la victime qui se sentait piégée dans son propre environnement de travail.

Also read Nouvelle plainte pour viol contre Patrick Bruel

Réaction de l'entreprise et limites de l'enquête de l'IDEWE

Face à l'inaction persistante de sa direction, Olivier Collard a saisi l'IDEWE, le service externe de prévention et de protection au travail, pour obtenir justice et une évaluation neutre de la situation. Le rapport d'enquête de l'IDEWE a clairement stipulé que ce type de comportement était inacceptable et ne devait en aucun cas se reproduire. Cependant, l'organisme indépendant n'a proposé aucune sanction disciplinaire, se limitant à formuler des recommandations pour la sensibilisation de l'entreprise aux comportements inappropriés. Cette absence de sanction ferme a été perçue comme une tolérance déguisée par la victime et son entourage juridique.

Advertisement

Défense d'Infrabel et position de l'avocat de la victime

Le porte-parole d'Infrabel, Frédéric Sacré, a justifié l'absence de sanctions en soulignant le caractère isolé des faits et la mise en œuvre des recommandations de l'IDEWE. Il a affirmé que le respect et le bien-être des collaborateurs restent une priorité absolue pour l'entreprise ferroviaire. En revanche, Renaud Duquesne, l'avocat d'Olivier Collard, est formel sur la responsabilité de l'employeur. Il reproche à Infrabel de ne pas avoir protégé sa victime et d'avoir cherché à étouffer l'affaire plutôt que de punir les agresseurs. Me Duquesne souligne que l'entreprise a reconnu l'absence d'intention de nuire, ce qui, selon lui, ne doit pas empêcher des appels téléphoniques directs pour comprendre l'état de santé dégradé de son salarié.

Conséquences humaines graves et nouvelles poursuites judiciaires

Les séquelles de cet incident sont dévastatrices pour la vie personnelle et professionnelle d'Olivier Collard. Depuis les faits, le cadre a perdu vingt kilos et souffre de dépression clinique, au point d'avoir cessé toute activité professionnelle. Il témoigne désormais pour sensibiliser l'opinion publique sur les dangers du harcèlement et de l'humiliation au travail, dénonçant une situation où il se sentait sans valeur et sans raison de vivre. Une plainte au pénal a été déposée conjointement contre Infrabel et les trois agents impliqués, faisant l'objet d'un examen par l'Auditorat du Travail de Bruxelles qui déterminera si les faits sont renvoyés devant le Tribunal Correctionnel.