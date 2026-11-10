Harry et Meghan à Bruxelles : Le prince Harry seul à la tribune après l'arrestation de Thomas Markle

À Bruxelles, le prince Harry participe seul à une conférence sur la sécurité en ligne au Parlement européen. La duchesse de Sussex évite les projecteurs suite à l'arrestation controversée de son père, Thomas Markle.

Le prince Harry et son épouse Meghan Markle se trouvent actuellement à Bruxelles pour une mission diplomatique centrée sur la protection numérique des mineurs. Cette visite au Parlement européen revêt une importance médiatique majeure, car elle marque la première apparition publique conjointe du couple depuis les révélations troublantes concernant l'arrestation de Thomas Markle, le père de la duchesse, aux États-Unis.

Contexte de l'arrestation de Thomas Markle

La présence de Meghan Markle à cet événement prend une résonance particulière dans l'opinion publique après l'interpellation de son père par le FBI. Thomas Markle, âgé de 82 ans, a été arrêté vendredi 6 novembre dans sa résidence en Floride. Les autorités américaines l'ont inculpé pour détention d'images à caractère pédocriminel, accusant le septuagénaire de posséder des photos montrant des mineures victimes d'agressions sexuelles.

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Ces preuves ont été découvertes lors de perquisitions menées dans deux garde-meubles loués par Thomas Markle à proximité de Los Angeles. Fin octobre, la police des Philippines avait également confirmé la découverte de contenus illégaux similaires dans une ancienne propriété du père de Meghan. Ce dernier avait alors vigoureusement contesté toutes les accusations portées contre lui.

Meghan Markle ne s'exprimera pas

Initialement, le couple de Sussex devait prendre la parole lors de cette conférence internationale. Finalement, seule la présence physique de la duchesse a été retenue, tandis que le prince Harry prononcera seul le discours officiel. Selon les sources proches du couple, Meghan Markle ne se sentirait pas assez forte émotionnellement pour s'exprimer en public face à cette situation familiale douloureuse.

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La duchesse avait précédemment exprimé sa profonde bouleversement face à ces révélations. Elle a également précisé avoir été informée dès 2019 d'accusations troublantes concernant son père. Elle a déclaré avoir coupé les ponts avec lui depuis plusieurs années et avoir systématiquement empêché ses enfants, Archie, 7 ans, et Lilibet, 5 ans, d'entrer en contact avec leur grand-père maternel pour les protéger.

Le Lost Screen Memorial au Parlement Européen

À 9 heures, le couple doit inaugurer le " Lost Screen Memorial " dans le salon présidentiel du Parlement européen. Cette installation, imaginée par leur fondation Archewell, se compose de grands écrans de smartphones affichant les portraits d'enfants et d'adolescents dont la mort est liée à l'usage des réseaux sociaux. Cet hommage sert également d'appel à l'action pour les décideurs politiques et les géants de la technologie.

Le duc et la duchesse de Sussex militent depuis plusieurs années pour une meilleure protection des mineurs contre le cyberharcèlement. Lors d'un déplacement en Australie en avril dernier, Meghan Markle avait dénoncé les attaques en ligne dont elle fait l'objet, affirmant subir du harcèlement quotidien depuis une dizaine d'années.

Nouvelle étape pour le couple de Sussex

Cette visite en Belgique constitue une étape diplomatique notable pour le couple royal. Il s'agit de leur premier déplacement à l'étranger depuis leur retour au Royaume-Uni en août dernier, après six années passées aux États-Unis avec leurs deux enfants. Depuis leur retrait de leurs fonctions royales en 2020, Harry et Meghan poursuivent leurs engagements à titre privé.

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Après l'inauguration du mémorial, le prince Harry participera à une table ronde consacrée à la réglementation visant à renforcer la sécurité des enfants sur Internet. Cette semaine, Harry avait déjà fait une apparition remarquée lors d'une cérémonie d'hommage aux soldats morts au combat, loin des cérémonies officielles de Londres où le roi Charles III était entouré des principaux membres de la famille royale.