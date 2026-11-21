Le Bayern Munich subit un lourd revers sportif avec la blessure de Harry Kane. L'attaquant anglais souffre d'une déchirure de la syndesmose et sera indisponible plusieurs mois, affaiblissant l'effectif avant la Ligue des champions.

Le Bayern Munich fait face à une crise majeure au moment où le calendrier devient particulièrement dense. Lors du match de Bundesliga de première division allemande disputé le 20 novembre 2026, l'équipe de Munich a subi un revers symbolique et matériel contre le FC Cologne. Le match s'est achevé sur un nul de 1-1, mais cette performance terne cache surtout une catastrophe médicale pour l'organigramme technique du club bavarois.

Une déchirure de la syndesmose pour Harry Kane

Le Ballon d'Or Harry Kane sera absent plusieurs mois après une déchirure de la syndesmose de la cheville gauche, a annoncé Vincent Kompany après le nul du Bayern contre Cologne vendredi en Bundesliga. L'attaquant anglais du Bayern Munich a reçu des soins médicaux après s'être blessé lors de cette rencontre. Il a quitté la pelouse en boitant à la 20e minute, cinq minutes après un contact dans la surface avec le défenseur de Cologne Joël Schmied.

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Le contexte du choc était précis : un centre ras de terre de Michael Olise a précipité la chute du numéro un de l'effectif. L'Anglais de 33 ans a cédé sa place immédiatement à Tom Bischof. La nature de la blessure explique la gravité du pronostic. Le directeur sportif du Bayern, Max Eberl, a confirmé en zone mixte que le joueur souffrait d'une déchirure de la syndesmose, une articulation fibreuse de la cheville gauche nécessitant une convalescence longue.

Vincent Kompany confirme l'indisponibilité prolongée

En interview d'après-match auprès du diffuseur allemand Sky, l'entraîneur du Bayern Vincent Kompany a clarifié l'ampleur de l'absence. Interrogé pour savoir si l'absence de Harry Kane se comptait en semaine, Vincent Kompany a répondu : En semaines ? En mois, oui. Cette déclaration sans équivoque souligne l'impact négatif sur les options offensives de l'entraîneur belge.

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Ce type de blessure n'est pas anecdotique dans l'effectif actuel du club. L'international marocain Ismael Saibari s'était également blessé à la syndesmose de la cheville droite lors du Klassiker du foot allemand contre le Borussia Dortmund fin octobre. Il avait été opéré dans la foulée et son absence est estimée entre trois et quatre mois. La récurrence de cette pathologie chez les cadres du club inquiète logiquement le staff médical.

La soirée se transforme en cauchemar pour le Bayern Munich

La soirée du Bayern Munich a tourné au cauchemar, car une vingtaine de minutes plus tard, Michael Olise s'est également blessé. Le Français a heurté avec le pied gauche le défenseur de Cologne Tom Krauss sur une tentative de reprise de volée à l'entrée de la surface de réparation. L'international français a été remplacé au retour des vestiaires par Tim Binder, marquant une perte supplémentaire en milieu de terrain.

Même si la situation d'Olise semble moins urgente, l'impact psychologique et stratégique reste significatif. Michael Olise a quitté le stade avec des béquilles, mais pour Kompany, ce n'était qu'une mesure de précaution. L'entraîneur du Bayern espère un retour d'Olise à l'entraînement lundi pour préparer le déplacement à Lille en Ligue des champions mercredi. Cette course contre la montre met en lumière la fragilité de l'effectif face aux exigences du calendrier européen.