Le Ballon d'Or Harry Kane déclare qu'il échangerait sa récompense individuelle contre la victoire en Ligue des Champions avec le Bayern Munich face à l'Atlético Madrid.

Harry Kane, attaquant international anglais et joueur du Bayern Munich, a officiellement confirmé son ambition majeure pour la saison en cours lors d'une conférence de presse. Le vainqueur du Ballon d'Or 2026, distinction remise le 26 octobre 2026 au Palladium Theatre de Londres, a affirmé son désir inconditionnel de remporter la Ligue des Champions avec son club. Cette déclaration intervient à un moment charnière, juste avant le match crucial opposant les Bavarois à l' Atlético Madrid.

Préférence européenne pour une récompense individuelle

Harry Kane a précisé qu'il accepterait volontairement de troquer son trophée individuel pour le titre continental européen, considérant les succès collectifs comme la raison première de la pratique sportive. Il a souligné que bien que la réception du Ballon d'Or figure parmi les moments les plus marquants de sa vie professionnelle, la levée de la Coupe des clubs champions européens avec le Bayern Munich représenterait une réalisation incomparable. Le footballeur de 33 ans a noté avec gratitude qu'il se trouve actuellement dans une position optimale pour prétendre aux deux plus grands honneurs du football simultanément.

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Reconnaissance et parcours personnel du footballeur

Le buteur britannique a également abordé la question de la reconnaissance en Angleterre avant son transfert vers le club bavarois en 2023, estimant que les connaisseurs du sport ont toujours apprécié son style de jeu. Il a reconnu que les réseaux sociaux génèrent inévitablement des critiques, notamment parce qu'il n'a remporté aucun trophée majeur pendant une grande partie de sa carrière, un fait qui a été utilisé contre lui par certains détracteurs. Depuis son sacre par France Football, il a reçu un afflux de réactions positives, certaines venant de personnalités influentes comme David Beckham, Tom Brady ou Ed Sheeran.

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Facteurs de succès et perspectives futures

Harry Kane a attribué son atteinte de ce niveau d'excellence à un mélange de travail acharné, de détermination inébranlable et de résilience face aux difficultés rencontrées au début de sa carrière professionnelle. Il a admis que son parcours était atypique par rapport à d'autres lauréats précédents, ce qui a pu surprendre ceux qui ne s'attendaient pas à le voir grimper si haut. Cette victoire individuelle sert désormais de tremplin pour sa quête finale, la Ligue des Champions, dont la finale approche avec le choc attendu contre l'Atlético Madrid comme étape décisive.