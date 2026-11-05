Harry Kane prolonge au Bayern Munich jusqu'en 2029

Harry Kane renforce son contrat avec le Bayern Munich pour deux saisons supplémentaires. Il percevra 25 millions d'euros annuels après son Ballon d'Or 2026.

Le Bayern Munich a officialisé le jeudi le maintien de Harry Kane dans ses rangs pour encore deux saisons. L'attaquant anglais prolonge ainsi son contrat jusqu'à l'été 2029, assurant sa présence en Bavière au-delà de l'Euro 2028 qui se tiendra en Angleterre. Cette décision confirme l'engagement du joueur dans le projet sportif du club champion d'Allemagne.

Détails financiers et statut du joueur

Harry Kane, qui fête ses 33 ans, verra sa rémunération augmenter significativement lors de cette nouvelle phase. Selon les informations transmises par le journaliste allemand Florian Plettenberg de Sky Sport, le buteur des Three Lions perçoit désormais un salaire d'au moins 25 millions d'euros par an. Ce montant représente une progression notable par rapport aux 14 millions d'euros annuels qu'il touchait précédemment.

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Consécration individuelle et historique sportif

La décision du club intervient peu de temps après la récompense personnelle la plus prestigieuse du football. Harry Kane s'est vu décerner le Ballon d'Or 2026 il y a dix jours, saluant son excellence lors de l'exercice 2025-2026. À 32 ans, il a disputé cette saison en marquant des statistiques exceptionnelles qui ont couronné sa carrière.

Parcours et bilan en sélection nationale

Le capitaine de la sélection anglaise reste une figure centrale du football international avec un palmarès national solide. Il détient le record de sélections avec 125 capes et constitue le meilleur buteur de l'histoire de la Team avec 91 réalisations. Son engagement avec le Bayern Munich lui permet de viser les hauts faits d'armes internationaux jusqu'à la compétition européenne de 2028.

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Intégration et continuité en Bundesliga

Harry Kane a rejoint la Bavière à l'été 2023, intégrant rapidement l'effectif du club munichois. Ses performances régulières et son leadership ont convaincu la direction sportive de sécuriser sa longévité au sein de l'équipe. Cette extension contractuelle garantit une stabilité offensive durable pour le club allemand.

Avenir proche et échéances majeures

L'attaquant se projette désormais vers les défis à venir avec le Bayern Munich jusqu'en 2029. La priorité reste de maintenir le haut niveau de jeu pour conquérir de nouveaux trophées nationaux et européens. Sa carrière en club et en sélection continue d'évoluer à un rythme soutenu dans les années à venir.