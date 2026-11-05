Harry Kane prolonge son contrat au Bayern Munich jusqu'en 2029

Le ballon d'Or 2026 Harry Kane prolonge jusqu'en 2029. Décryptage des termes de son nouveau contrat avec le Bayern Munich et de ses ambitions avec les Three Lions.

Le club bavarois du Bayern Munich a officiellement annoncé la prolongation de contrat de son attaquant phare, Harry Kane. L'accord lie le joueur anglais au club champion d'Allemagne pour deux saisons supplémentaires, portant son engagement jusqu'à l'été 2029. Cette décision majeure a été communiquée publiquement par le club lors d'une déclaration officielle publiée jeudi.

Un nouveau cap jusqu'à 2029 pour l'attaquant

Harry Kane, qui fête ses 33 ans, reste au sein de l'institution de Munich pour une durée significative. La signature de ce nouveau contrat assure la présence du buteur en Bavière jusqu'en 2029. Cette extension permet au joueur d'atteindre l'âge de 36 ans tout en restant sous les couleurs du club allemand. La stabilité financière et sportive est ainsi garantie pour les années à venir.

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Harry Kane, Ballon d'Or 2026, confirme sa forme

Cette prolongation intervient dans un contexte de réussite personnelle éclatante pour le joueur. Harry Kane vient d'être récompensé du titre de Ballon d'Or 2026, distinction remise il y a dix jours seulement. Il a remporté ce prix prestigieux grâce à une saison 2025/26 exceptionnelle, disputée à l'âge de 32 ans. Cette performance individuelle souligne sa pérennité au sommet du football mondial. Le Bayern Munich peut désormais compter sur son meilleur buteur pour les compétitions futures.

Une projection vers l'Euro 2028 en Angleterre

En plus de sa carrière en club, Harry Kane se projette avec la sélection anglaise. Capitaine des Three Lions avec 125 capes à son actif, il est également leur meilleur buteur historique avec 91 réalisations. Son nouveau contrat le liant au Bayern Munich s'étend au moins jusqu'à l'Euro 2028. Cette compétition, qui se déroulera en Angleterre, constitue un objectif central pour le joueur et sa sélection. Le timing de la prolongation coïncide parfaitement avec cette échéance internationale majeure.

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Un bilan positif depuis son arrivée en 2023

Harry Kane a rejoint la Bavière à l'été 2023, marquant le début d'une nouvelle ère pour le club. Depuis son arrivée, il a contribué activement aux succès de son équipe. La saison 2025/26 représente son exercice le plus prolifique depuis son transfert. Il a consolidé son statut de leader offensif et de figure emblématique du groupe. Le club met en avant la qualité de sa prestation et son impact sur le terrain.

Des perspectives sportives à long terme

La signature jusqu'en 2029 permet au Bayern Munich de sécuriser son identité offensive. Harry Kane apporte une expérience rare et une capacité de conclusion éprouvée. Cette stabilité est cruciale pour le projet sportif de l'entraîneur et de la direction. Le joueur semble motivé par les défis restants, tant en club qu'en sélection. L'objectif est de conserver ce niveau d'excellence pour les saisons à venir.