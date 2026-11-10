Hausse des chèques-repas : jusqu'à 10 euros par jour dans plusieurs secteurs

Analyse détaillée de la montée des chèques-repas jusqu'à 10 euros en 2026 selon les données de 37.000 employeurs belges du secteur privé.

Les employeurs du secteur privé en Belgique disposent désormais de la faculté d'augmenter la valeur nominale de leurs bons repas jusqu'à une limite maximale de 10 euros par coupon. Cette possibilité s'applique depuis le début de l'année en cours et modifie significativement l'environnement de la rémunération variable pour une large partie de la main-d'œuvre.

Une prestataire spécialisée dans les services de ressources humaines a réalisé une analyse approfondie en se basant sur des données salariales anonymisées. Cette étude couvre plus d'un million de travailleurs répartis au sein de 37.000 employeurs du secteur privé, offrant ainsi une vision précise de la situation actuelle et des perspectives pour l'année prochaine.

Also read Arsenal et Arsenal FC : Les Élues du Monde 2026

État des lieux en 2025 et 2026

En 2025, plus de 70 % des travailleurs concernés bénéficiaient effectivement de chèques-repas. Parmi ces bénéficiaires, 58 % recevaient déjà le montant maximum autorisé, qui était fixé à 8 euros par jour travaillé. Cette donnée constitue la référence actuelle avant la transition vers les nouveaux plafonds possibles.

La transition vers l'année 2026 marque une étape importante avec l'extension de la valeur maximale. Le prestataire indique que dans certains secteurs spécifiques, la quasi-totalité des employés verra leurs bons augmenter de 2 euros supplémentaires par jour, passant de l'ancien plafond de 8 euros à la nouvelle limite de 10 euros.

Advertisement

Secteur de l'assistance en escale aéroportuaire

Le secteur de l'assistance en escale dans les aéroports, identifié par la Commission Paritaire CP 140.04, présente un cas de figure emblématique. Près de 100 % des travailleurs de ce secteur bénéficieront, en 2026, de chèques-repas d'une valeur de 10 euros. Cette hausse par rapport aux 8 euros d'auparavant affecte donc potentiellement la totalité de la main-d'œuvre concernée par cette convention collective.

Il s'agit d'une évolution uniforme et massive pour cette profession spécifique. Alors que le secteur restreint voyait déjà une adoption quasi totale de la formule actuelle, la nouvelle enveloppe permet d'augmenter concrètement le pouvoir d'achat journalier de chaque collaborateur sans exception notable au sein de cette CP.

Impact sur l'industrie chimique

Dans l'industrie chimique, l'impact est également majeur mais s'applique différemment selon le statut du personnel. La Commission Paritaire CP 116 couvre les ouvriers et la CP 207 couvre les employés. Dans ces deux catégories confondues, 77 % des travailleurs bénéficieront de chèques-repas de 10 euros en 2026.

Ce pourcentage élevé démontre une adoption rapide du nouveau plafond maximal dans un secteur industriel traditionnellement bien rémunéré. La différence entre les statuts ouvrier et employé ne semble pas créer de fracture importante en matière d'accès à ce bénéfice social maximal, qui progresse substantiellement depuis les 8 euros précédents.

Advertisement

Distinctions dans le secteur auxiliaire des employés

La situation est plus nuancée au sein de la Commission Paritaire auxiliaire pour employés (CP 200). En 2025, environ 74 % des bénéficiaires recevaient le montant maximum qui était alors de 8 euros. Cette base solide servira de point de départ pour les négociations et les décisions de l'année à venir.

En 2026, les projections montrent que 30 % des travailleurs bénéficieront d'une hausse de 2 euros par chèque-repas, portant leur valeur à 10 euros. Par ailleurs, 35 % bénéficieront d'une augmentation d'au moins 1 euro, ce qui signifie qu'ils passeront potentiellement à 9 euros. Il reste donc une partie significative des effectifs qui ne verra pas le plafond maximal atteint immédiatement.

Une caractéristique fondamentale de la CP 200 est l'absence d'obligation sectorielle stricte en matière de chèques-repas. Contrairement aux secteurs précédents, la décision finale revient entièrement à l'employeur. Cela laisse une grande flexibilité mais aussi une incertitude sur la répartition exacte des hausses au sein de cette catégorie professionnelle large et variée.