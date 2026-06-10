Hausse des frais d'inscription dans les académies de musique et de danse en Belgique

Les académies de musique et de danse de la Fédération Wallonie-Bruxelles vont introduire de nouveaux droits d'inscription à partir de la rentrée. Une mesure qui inquiète les directeurs et les parents, notamment dans les communes plus précaires, malgré des exemptions prévues pour les familles les plus modestes.

Dans le hall de l'académie de musique d'Anderlecht, Mohamed et son épouse attendent la fin du cours de leur enfant. Parents de deux élèves inscrits en musique et en danse, ils s'interrogent sur la nouvelle dépense à venir.

Jusqu'ici, les enfants de moins de 12 ans ne payaient rien pour suivre une formation à l'académie. Dès la rentrée prochaine, cela va changer : il faudra débourser 95 euros par enfant jusqu'à 18 ans. Les adultes, eux, devront toujours s'acquitter d'un droit d'inscription de 237 euros. Pour Mohamed, débourser 200 euros représente un changement majeur.

Les enfants voudraient continuer, mais le choix n'est pas évident. Il faut décider si cela constitue une priorité ou un besoin essentiel. La directrice de l'académie d'Anderlecht, Karin Rochat, exprime son inquiétude. Elle estime que cette mesure est contraire à l'esprit d'accessibilité de ces académies, surtout dans une commune parmi les plus pauvres de Belgique en termes de revenu moyen par habitant.

En septembre, un parent et son enfant devront payer 237 euros plus 95 euros, un coût qui s'ajoute à toutes les autres dépenses. Des exemptions sont prévues pour les familles plus précaires : enfants de chômeurs, bénéficiaires du revenu d'intégration sociale, personnes handicapées, ainsi que les troisièmes enfants et suivants d'une même famille. Mais cela ne suffit pas à rassurer les académies, qui s'inquiètent pour la petite classe moyenne et la lourdeur administrative liée à ces exemptions.

Certaines ont organisé des séances d'information, d'autres ont envoyé un courrier aux familles. Elles craignent aussi, en cascade, pour l'emploi de certains professeurs. Véronique Ravier, directrice de l'Académie d'Etterbeek, explique que la perte d'élèves entraîne une perte de périodes de cours, calculée au prorata du nombre d'élèves. Certaines académies risquent de perdre beaucoup plus d'élèves que d'autres.

Dans le hall d'Anderlecht, une maman juge le prix raisonnable. Sa fille suit la formation musicale et le piano ; l'an prochain, elle prévoit d'inscrire sa cadette car, selon elle, la qualité des cours justifie les 95 euros. Elle compare favorablement l'académie à d'autres activités ou écoles privées. Karin Rochat refuse cette comparaison.

Elle souligne que les enseignants ont des masters didactiques et des titres pédagogiques. Elle revendique un enseignement de qualité, pas une simple activité parascolaire. Souvent, au départ, les parents perçoivent cela comme une activité gratuite et plus intéressante que de laisser leurs enfants s'ennuyer dans la cour. Une fois qu'ils sont là, ils prennent conscience de la dimension éducative.

Du côté du cabinet de la Ministre de l'Éducation en Fédération Wallonie-Bruxelles, Valérie Glatiny, on se veut rassurant. La mesure n'a pas pour objectif de provoquer une baisse d'inscriptions ni de réaliser des économies sur l'emploi. Les enseignants sont protégés contre les fluctuations immédiates du nombre d'inscrits. La dotation est calculée par établissement sur la moyenne du nombre d'élèves des trois dernières années.

Si des difficultés concrètes devaient apparaître dans certaines implantations après l'entrée en vigueur de la mesure, des ajustements pourraient être examinés sur la base de données objectives de fréquentation





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