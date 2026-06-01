Hausse des prix des carburants : le train séduit de plus en plus d'usagers en Belgique

Face à l'augmentation des prix des carburants, la SNCB observe une croissance significative de la fréquentation ferroviaire, tant pour les déplacements de loisirs que professionnels, avec des hausses notables des ventes de billets individuels et des abonnements flexibles.

Les prix des carburants ont connu une augmentation notable depuis le début du conflit au Moyen-Orient, un conflit initié par les États-Unis et Israël. Cette hausse des coûts de carburant a provoqué un regain de popularité pour le train, que ce soit pour les déplacements de loisirs ou les trajets professionnels, selon un constat établi lundi par la SNCB .

La vente de billets individuels a en effet augmenté de 10 % en mars et avril par rapport à la même période l'an dernier, et cette tendance se confirme en mai. Les abonnements domicile-travail ne sont pas en reste, affichant une hausse de 8 % en mars et de plus de 9 % en avril, portés notamment par les formules flexibles, les Flex-Abonnements, qui représentent désormais plus d'un tiers de ces titres.

La SNCB, qui envisage d'améliorer les voyages internationaux via son application, a interrogé ses voyageurs loisirs et la confirmation est claire : une personne sur deux fait explicitement le lien entre l'augmentation des prix du carburant et la hausse de son utilisation du train. Parallèlement, l'entreprise ferroviaire se félicite de l'engouement pour sa nouvelle carte Train+, adoptée par plus de 1,2 million de voyageurs depuis son lancement en octobre.

Cette carte pèse aujourd'hui pour 40 % des trajets occasionnels, avec un succès marqué auprès des seniors, des jeunes et des bénéficiaires de l'intervention majorée. Plus largement, depuis la refonte tarifaire d'octobre, les différents canaux de vente orientent automatiquement chaque voyageur vers le tarif le plus avantageux selon son profil.

Cette automatisation vise à simplifier l'expérience client et à promouvoir les offres les plus adaptées, contribuant ainsi à l'attractivité croissante du rail face à la voiture dans un contexte de prix des carburants en forte hausse





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