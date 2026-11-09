Hausse des tarifs énergie octobre : Engie et Total ajustent leurs prix

Les fournisseurs d'énergie augmentent leurs tarifs pour octobre. Engie se distingue avec des prix stables, tandis que Total et EnergyVision corrigent à la hausse leurs offres fixes.

Les fournisseurs d'énergie ont officiellement mis à jour leurs conditions tarifaires pour les contrats souscrits en octobre, confirmant une tendance généralisée à la hausse des prix. Cette actualisation des coûts impacte directement les consommateurs belges alors que la saison de chauffage approche, créant une incertitude croissante sur les factures annuelles. La seule exception notable à cette règle intervient du côté d' Engie, dont les tarifs fixés restent compétitifs par rapport à la concurrence immédiate.

Évolution des tarifs gaz et électricité en octobre

Engie présente désormais le contrat fixe pour le gaz le plus intéressant du marché avec un prix de 10,31 cents par kilowattheure, soit une amélioration par rapport aux 10,385 cents enregistrés en octobre précédent. Cependant, cette apparente stabilité masque une dégradation significative par rapport aux conditions de janvier, où le kilowattheure coûtait 4,739 cents, ce qui représente une augmentation globale de 117% sur un an. Cette explosion des coûts reflète la tension actuelle sur les matières premières énergétiques.

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La situation est tout aussi critique pour Total, dont le contrat My Essential Fix passe de 7,91 cents le kilowattheure pour une souscription en septembre à 11,39 cents en octobre. Côté électricité, la volatilite est également marquée. Luminus propose un prix de 21,03 cents par kilowattheure en monohoraire pour le mois d'octobre, contre 27,3 cents pour le mois de novembre. Engie offre une alternative légèrement plus basse pour l'électricité avec 22,96 cents par kilowattheure en monohoraire en novembre, face à ses 23,1 cents d'octobre.

Facteurs géopolitiques et tensions sur les marchés

Les prix de gros tournent désormais autour des 100 euros le mégawattheure, alimentés par un conflit au Moyen-Orient qui ne cesse de se raviver. Cette instabilité géographique empêche l'Europe de reconstituer adéquatement ses stocks de gaz, notamment en provenance du golfe Persique. La période critique de début de la saison de chauffage se déroule dans un contexte de concurrence accrue avec l'Asie pour l'approvisionnement en gaz liquide, exerçant une pression supplémentaire à la hausse sur les tarifs européens.

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Ce contexte macroéconomique difficile justifie les réajustements effectués par les principaux acteurs du secteur. Les fournisseurs tentent de sécuriser leurs marges face à l'incertitude des approvisionnements futurs, ce qui se répercute inévitablement sur le prix final payé par le client résidentiel. La rareté relative du gaz en Europe pendant la période hivernale structure une nouvelle réalité de prix plus élevés que celle observée au début de l'année.

Stratégies tarifaires d'EnergyVision et des nouveaux clients

EnergyVision, qui proposait précédemment les prix les plus bas du marché en électricité, est contraint de recalculer ses tarifs fixes à la hausse. Son ancienne proposition, nettement en dessous de la moyenne du marché depuis le lancement des contrats fixes en novembre 2025, n'est plus viable économiquement. Le vendredi 6 novembre, l'entreprise a présenté ses nouvelles cartes tarifaires pour pallier cet écart.

L'ancien contrat fixe " Electricité bon marché 1 an fixe " à 13,57 cents par kilowattheure est remplacé par une offre " Electricité bon marché 3 ans fixe " à 18,40 cents par kilowattheure. Cette transition génère un surcoût annuel estimé à 170 euros pour une consommation moyenne. Bien que ce tarif reste le plus avantageux pour les clients existants, les nouveaux clients chez Engie ou Luminus peuvent actuellement obtenir des conditions fixes meilleures grâce à des promotions attractives.

Impact financier et choix stratégiques pour les ménages

La date de souscription d'un contrat fixe a un impact direct et majeur sur le montant final de la facture. Prenons l'exemple de deux ménages de type A de quatre personnes : le ménage A ayant signé en septembre et le ménage B en octobre, ce dernier paiera plus de 600 euros de différence en raison de l'ajustement tarifaire intermédiaire. Cette divergence illustre la nature de casino des contrats d'énergie actuels, où le timing devient un facteur déterminant du budget annuel.

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Il est désormais trop tard pour se prémunir totalement de l'emballement des prix de cet automne et de cet hiver si l'on souhaite bénéficier des anciens tarifs bas. Toutefois, souscrire un contrat fixe chez Engie reste une option intéressante grâce à la réduction nouvelle cliente et à un tarif inchangé depuis plusieurs mois. Cette stratégie permet d'échapper aux hausses inévitables des offres variables. Si les prix restent durablement élevés, les consommateurs pourront toujours revenir à un contrat variable lorsque les circonstances de marché se détenderont, sans pénalité excessive liée aux contrats à long terme verrouillés actuellement.