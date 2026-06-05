Hausse du pétrole et biocarburants : défis logistiques et compétitivité sous les tropiques

Avec le Brent dépassant 100 dollars, les biocarburants redeviennent attractifs mais leur compétitivité est entravée par la fragmentation spatiale et l'humidité de la biomasse, surtout en Indonésie et Malaisie.

Les tensions géopolitiques liées à la guerre en Iran ont propulsé le prix du baril de Brent au-delà de 100 dollars en mars 2026, ravivant l'intérêt pour les biocarburants.

Ces carburants, mélangés à du bioéthanol ou du biodiesel, redeviennent visibles à la pompe, bien qu'aucun ne soit pur. L'Indonésie et la Malaisie, fortement impactées par le blocage du détroit d'Ormuz, ont annoncé une augmentation de la teneur en huile de palme dans leurs biocarburants, ce qui pourrait faire grimper le cours de cette matière première. Parallèlement, les biocarburants de deuxième génération, issus de résidus lignocellulosiques, semblent plus prometteurs car ils ne concurrencent pas l'alimentation.

Cependant, leur compétitivité face au pétrole dépend de nombreux facteurs, notamment les coûts cachés liés à la logistique et à la transformation. Les biocarburants de première génération utilisent des matières premières agricoles comme la betterave, le colza, le maïs ou le blé pour le bioéthanol, et le colza, le soja ou l'huile de palme pour le biodiesel, créant une compétition directe avec l'alimentation humaine et animale.

Les carburants de deuxième génération, en revanche, valorisent des résidus agricoles ou forestiers (pailles, branches, etc.) et ne mobilisent pas de surfaces cultivables supplémentaires. Les biocarburants de troisième génération, à base d'algues, promettent de s'affranchir de ces limites mais restent technologiquement et économiquement instables. Actuellement, seules les deux premières générations sont maîtrisées à l'échelle industrielle, ce qui concentre le débat sur leurs avantages et inconvénients respectifs.

La biomasse n'est pas une ressource concentrée : elle est répartie dans l'espace, souvent de manière fragmentée. Nos études en Malaisie montrent que le coût d'approvisionnement augmente avec la fragmentation spatiale. Pour un million de tonnes de biomasse, chaque unité supplémentaire de fragmentation ajoute plus de 4 dollars par tonne.

Par exemple, la fragmentation spatiale est évaluée à environ 3,3 dollars pour les déchets forestiers et à plus de 6 dollars pour certains déchets de palmiers, contre seulement 0,3 dollar pour les scieries. Le transport est également critique : chaque tranche de 100 kilomètres augmente le coût de plus de 6 dollars par tonne, et l'utilisation de camions plus gros (26 tonnes au lieu de 1 tonne) peut réduire le coût d'environ 84 dollars par tonne.

Ainsi, une biomasse apparemment abondante peut être non compétitive si elle est trop morcelée ou humide, comme c'est souvent le cas sous les tropiques. En Malaisie, la paille de riz est plus compétitive que les frondes de palmier en raison de sa moindre humidité et de sa fragmentation plus faible. Quand humidité et fragmentation se cumulent, le coût optimal du biocarburant augmente de 69% et la capacité optimale de l'usine de bioraffinerie chute de 36%.

Ces facteurs sont déterminants pour la viabilité économique des biocarburants, surtout dans les régions tropicales où les ressources sont hétérogènes





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