Hausses de prix télécoms janvier 2027 : Proximus, Orange et Scarlet augmentent leurs tarifs

Les opérateurs Proximus, Orange et Scarlet augmentent leurs tarifs dès janvier 2027. Testachats dénonce le manque de concurrence et détaille vos droits pour résilier.

Les abonnés belges aux services de télécommunications se préparent à supporter un alourdissement significatif de leurs factures mensuelles à partir du 1er janvier 2027. Cette nouvelle vague de revalorisation tarifaire, déjà annoncée par les principaux acteurs du marché, s'applique à Proximus, Scarlet et Orange, confirmant une tendance annuelle qui pèse directement sur le pouvoir d'achat des consommateurs locaux.

Amplitude des revalorisations tarifaires

La structure des prix évolue de manière tangible pour les clients des trois principaux opérateurs historiques. Pour les abonnements mobiles, l'augmentation se situe généralement entre 1 et 2 euros par mois, un montant qui s'illustre concrètement avec le passage du forfait Mobile Easy à 21 euros. Les forfaits combinant internet et lignes fixes subissent des hausses plus marquées, comprises entre 2 et 4 euros mensuels, ce qui rend le nouvel abonnement d'entrée de gamme à 69,99 euros moins compétitif par rapport à certaines offres concurrentes.

Also read Remco Evenepoel salue le parcours du Tour de France 2027

Proximus applique des revalorisations spécifiques allant de 2 à 3 euros par mois sur ses packs internet, tout en épargnant provisoirement ses offres mobiles. De son côté, la facture s'alourdit aussi pour les contrats GSM existants avec des augmentations de 0,50 à 1,50 euros, pouvant atteindre 2,30 euros pour les abonnements les plus anciens. L'opérateur VOO confirme également des hausses comprises entre 1,55 et 5,35 euros. Seul point d'attention positif dans ce contexte, les tarifs de Hey ! Telecom restent gelés pour le moment.

Le problème structurel de la concurrence

Julie Frère, porte-parole de l'organisation de consommateurs Testachats, interrogeée sur RTL info 13h, qualifie cette situation de " même rengaine chaque année ", soulignant un manque criant de concurrence effective sur le marché belge. Le secteur est caractérisé par une consolidation marquée où un nombre croissant de marques est regroupé sous l'égide de trois opérateurs principaux, leur permettant d'aligner leurs stratégies de prix.

Advertisement

Cette dynamique ne concerne pas seulement les marques principales mais s'étend à l'ensemble des marques secondaires du portefeuille de chaque groupe. Testachats prévient que Mobile Vikings pourrait emboîter le pas à ces augmentations généralisées. Julie Frère note que le marché ne voit pas émerger de véritable challenger capable de tirer les prix vers le bas, freinant ainsi les bénéfices potentiels pour les utilisateurs finaux.

Obstacles au déploiement des nouveaux opérateurs

L'analyse de Testachats met en lumière les freins qui empêchent l'arrivée massive de nouveaux entrants disruptifs sur le territoire. Le déploiement de la fibre optique est jugé " beaucoup trop lent " par les représentants des consommateurs, limitant ainsi l'expansion rapide des réseaux alternatifs. Cette lenteur technique s'accompagne d'accords de partage de réseau qui désavantagent les nouveaux venus.

Les tarifs d'accès aux infrastructures existantes restent largement supérieurs aux offres d'appel de concurrents comme DIGI, qui proposaient des tarifs autour de 10 euros. Julie Frère explique que ces zones d'ombre pratiques découragent l'investissement d'opérateurs alternatifs. En conséquence, le marché belge reste isolé des pressions concurrentielles internationales qui auraient pu normalement réduire les coûts pour les abonnés domestiques.

Droits des consommateurs et solutions

Face à ces revalorisations unilatérales, la législation offre aux abonnés des leviers d'action concrets pour protéger leur portefeuille. Testachats rappelle la règle d'or suivante : dès qu'un opérateur annonce une augmentation de tarifs, le client dispose du droit de résilier son contrat gratuitement. Cette disposition s'applique même si le contrat est encore en période d'engagement de durée déterminée.

Advertisement

La porte-parole précise qu'il est possible de résilier un contrat de télécommunications après seulement un mois de préavis dans ce contexte. En parallèle, il est recommandé de passer ses factures actuelles au crible à l'aide de comparateurs en ligne pour identifier l'offre adaptée à la consommation réelle. Des alternatives existent encore, comme certaines promotions chez Base, qui peuvent s'avérer plus avantageuses que les nouvelles formules de haut de gamme des grands opérateurs.