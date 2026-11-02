Hausses énergies octobre : Engie et Total révisent leurs tarifs gaz et électricité

Les fournisseurs d'énergie ajustent leurs prix pour octobre. Engie maintient ses tarifs tandis que Total et Luminus augmentent fortement. Analysez l'impact sur votre facture.

Les fournisseurs d'énergie d'Europe ont officiellement mis à jour leurs conditions tarifaires pour les contrats souscrits en octobre, marquant une tendance générale à la hausse des prix pour le gaz et l'électricité. Cette adjustment affecte la majorité des acteurs du marché, à l'exception notable d' Engie, dont les contrats fixes restent compétitifs face à la concurrence en pleine ébullition.

Analyse des tarifs gaz et électricité octobre

Engie propose un contrat fixe pour le gaz à 10,31 cents le kWh, se positionnant comme l'offre la plus intéressante du marché, contre 10,385 cents en octobre précédent. Cette offre représente toutefois une augmentation drastique de 117 % par rapport au tarif de 4,739 cents le kWh proposé en janvier. Dans le même temps, TotalEnergies ajuste son offre My Essential Fix, passant de 7,91 cents le kWh pour un contrat passé en septembre à 11,39 cents pour une souscription en octobre, illustrant la volatilité rapide des coûts.

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Contexte géopolitique et pénurie d'approvisionnement

Ces fluctuations s'inscrivent dans un contexte de crise où les prix de gros dépassent désormais le seuil symbolique des 100 euros le Mégawattheure. Le conflit au Moyen-Orient, en constante aggravation, perturbe les flux de gaz en provenance du golfe Persique. Cette situation empêche l'Europe de reconstituer ses stocks de gaz alors que débute la saison de chauffage, exacerbant la concurrence avec l'Asie pour l'approvisionnement en gaz naturel liquéfié.

Volatilité des prix de l'électricité sur le marché

Le secteur de l'électricité subit une hausse tout aussi brutale que celui du gaz. Luminus augmente son tarif monohoraire de 21,03 cents le kWh en octobre à 27,3 cents le kWh en novembre. Engie se maintient comme une alternative refuge avec un prix de 22,96 cents le kWh en monohoraire, légèrement inférieur à ses 23,1 cents d'octobre. EnergyVision, qui offrait précédemment les prix les plus bas du marché, est actuellement en train de recalculer ses tarifs fixes pour s'adapter à cette nouvelle réalité économique.

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Impact concret sur les factures des ménages

Une différence de quelques jours dans la date de souscription peut entraîner des écords financiers significatifs pour les consommateurs. Pour un ménage de type A de quatre personnes ayant une consommation moyenne, opter pour un contrat fixe chez Total en octobre au lieu de septembre se traduit par une différence de plus de 600 euros sur la facture annuelle. Cette disparité souligne les risques liés au timing de signature des contrats dans un marché aussi instable.

Conseils stratégiques pour les consommateurs concernés

Il est tardif pour sécuriser un contrat fixe contre l'emballement des prix cet automne et cet hiver. Cependant, les nouveaux clients Engie peuvent bénéficier d'une réduction combinée à un tarif non augmenté, offrant une protection temporaire. Pour ceux déjà en contrat variable, ces hausses sont inéluctables. Il est conseillé d'attendre que les circonstances se stabilisent avant de repasser à un contrat variable, sans y perdre beaucoup financially.