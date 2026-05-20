Headlines in French

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Hausse des prix des carburants : quel est l’impact sur le ménage belge moyen ?

« Ça pèse vraiment sur le portefeuille » « Alerte aérienne !

Rendez-vous immédiatement dans un abri ou un endroit sûr » : un aéroport européen fermé en raison d’une menace de drone Acupuncture, homéopathie, sophrologie… : le ministre de la Santé veut que les mutualités cessent de rembourser une série de soins L’aide aux Belges contre la hausse du prix de l’énergie se concrétise : la commission a approuvé une proposition de loi, voici ce dont bénéficieront les travailleurs On m’a dit que les absences seraient injustifiées » : Louis veut déposer son fils à l’école mais fait demi-tour après avoir reçu un tract de professeurs grévistes Un simple clic sur itsme peut vous coûter cher : voici pourquoi votre banque pourrait ne rien rembourser en cas d’arnaque Mohamed Bakkali, le logisticien des attentats de Paris, va pouvoir sortir de prison malgré sa condamnation de 25 à 30 ans de prison : comment cela se fait-il ?

La grève dans l’enseignement prend de l’ampleur : quelle est la situation dans les différentes régions ? Blanchiment, fraude, drogue : quand l’argent du crime finance l’État belge et la police grâce à une saisie record en 2025 Les voitures seront-elles un jour bridées à 120 km/h ?

« S’attaquer à ça, c’est s’attaquer à l’identité des gens » selon un expert Bienvenue en Israël » : la vidéo d’un ministre d’extrême droite kolejności une vague d’indignation en Europe, un spectacle honteux según Netanyahou Y a-t-il un risque de voir Ebola arriver en Europe et en Belgique ? Le virologue Emmanuel André répond Procès Falzone : son amie rencontrée en discothèque juste avant les faits choque les victimes et leurs familles Drame en France : une femme et ses trois enfants retrouvés morts après une chute du 13e étage Après l’Iran, Donald Trump va-t-il s’engager dans un nouveau conflit avec un autre pays ?

« Par le passé, ça s’est mal passé » Un simple clic sur itsme peut vous coûter cher : voici pourquoi votre banque pourrait ne rien rembourser en cas d’arnaqu





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Jordan Bardella to speak at Belgian parliament, a year ahead of French presidential pollsJordan Bardella, president of La République En Marche, is set to speak at the Belgian parliament on June 11, a year before the French presidential elections. He will defend his vision of 'an independent Europe'.

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Cannes Festival rift: Vincent Bolloré's grip on cinema and French culture face backlashProfessional film critics and industry figures have signed a tribune denouncing the growing influence of Vincent Bolloré, a French billionaire who owns Canal+, attacking his political views and media tactics that critics claim are fascistic. Bolloré has been accused of imposing his extreme-right ideology on French culture and media, particularly through his media outlets Canal+ and CNews.

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Nicolas Colsaerts closes a chapter, wins French Open at 35Nicolas Colsaerts, a former Ryder Cup winner, closes a chapter in his life by winning the French Open, a prestigious tournament, at the age of 35. He talks about the pressure, his memorable win in 2012, and his dream of childhood.

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