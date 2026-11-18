Entre le 1er septembre et le 31 octobre 2026, 3778 personnes en famille ont demandé un hébergement d'urgence, et 3396 ont essuyé un refus faute de places.

À 45 ans, Sabrina (nom d'emprunt) a été expulsée de son logement avec ses six enfants. Sans solution, elle se rend au CPAS bruxellois, où elle apprend qu'elle est considérée comme sans-papiers, ce qui la empêche d'accéder à un hébergement classique. Son histoire illustre la pression croissante sur l' hébergement d'urgence pour les familles à Bruxelles.

Entre le 1er septembre et le 31 octobre 2026, 3778 personnes en famille ont introduit une demande d'hébergement, soit une hausse de 61% par rapport à 2025. Sur la même période, 3396 personnes ont essuyé un refus, faute de places suffisantes, soit une progression de 62% par rapport à 2025.

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Un hébergement d'urgence sous forte tension à Bruxelles

Sabrina vit désormais dans un centre d'hébergement d'urgence, où les familles ne peuvent pas rester longtemps. Au début, ses enfants se plaignaient de la nourriture, mais la situation s'améliore, et ils peuvent aller à l'école.

Sabrina a déjà pu rester une année dans le centre, mais elle redoute d'être mise dehors sans aucune solution pour ses six enfants. Elle affirme puiser sa force auprès d'eux, malgré les hauts et les bas de cette période.

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Pour ouvrir un dossier dans un CPAS bruxellois, la démarche est jugée très compliquée par Sarah de Liamchine, directrice générale du Samusocial. Sabrina a lancé ce processus il y a un an, avec l'appui des assistants sociaux, et il s'agit d'une étape essentielle pour elle.

Des refus et des délais administratifs qui s'allongent

Les places d'hébergement sont insuffisantes pour répondre aux demandes des familles, et les refus ont fortement augmenté entre le 1er septembre et le 31 octobre 2026. Les équipes du Samusocial doivent désormais faire sortir certaines familles pour accueillir une famille jugée plus vulnérable.

Inas Duqueh, responsable PMS d'un centre d'urgence pour familles du Samusocial, affirme que ce tri est très violent, aussi bien pour les familles que pour les équipes, dont la mission est de mettre les familles à l'abri. Elle indique que les équipes doivent parfois dire à des familles qu'elles retourneront dans la rue, sans solution.

Selon Inas Duqueh, les délais d'attente évoqués sont passés de 18 mois à trois ans, tandis que les possibilités de regroupement familial se réduisent, y compris pour les personnes qui travaillent et disposent de revenus stables. Elle constate aussi que la santé mentale et physique des personnes se détériore, et que les mères ont moins de patience avec leurs enfants.

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Violences conjugales et orientation vers d'autres structures

Les victimes de violences conjugales rencontrent des obstacles supplémentaires, comme le montre le cas de Jasmine (nom d'emprunt), mère de trois enfants. Elle vit depuis deux ans et demi au centre, après avoir quitté son domicile à la suite de violences conjugales.

Jasmine décrit une scène survenue pendant qu'elle préparait le petit-déjeuner : son ex-mari aurait commencé à l'étrangler, alors qu'elle tenait son bébé dans ses bras et que ses deux autres enfants pleuraient. Elle affirme lui avoir demandé d'arrêter, en lui disant qu'elle allait mourir.

Même pour les personnes en ordre de séjour, l'orientation vers d'autres structures est longue, fastidieuse, voire impossible. Les structures de deuxième ligne fonctionnent à pleine capacité, et le marché locatif privé à Bruxelles est devenu presque inaccessible aux personnes disposant de faibles revenus.