Changement de présentatrice pour la matinale de Radio 1 : Helen Goedgebeur, actuellement experte judiciaire, animera le programme en binôme avec Ruth Joos. Leen De Witte, qui assurait cette alternance, retourne à temps plein à son rôle d'experte en affaires européennes. Les trois journalistes se sont exprimées sur cette transition.

Helen Goedgebeur présentera à partir de septembre " De Ochtend" sur Radio 1, en alternance avec Ruth Joos. Elle combinera le programme de la matinée avec son rôle d' expert judiciaire pour le service d'information.

Elle remplace Leen De Witte, qui se concentrera à nouveau entièrement sur l'Union européenne. Goedgebeur réalise des reportages pour la radio et la télévision, a participé à la présentation de "De Zevende Dag" et anime le podcast VRT NWS "Onder ons: crimi".

"Ruth Joos m'a chuchoté à l'oreille la semaine dernière : 'C'est le plus beau métier du monde'", a réagi Goedgebeur. "Je suis tout à fait prête à le découvrir à partir de septembre. Je considère cela comme un véritable honneur de pouvoir présenter ce bloc matinal aux côtés de Ruth, et cela avec une équipe de rédaction fantastique.

" Leen De Witte fera alors le mouvement inverse et échangera sa place dans le bloc matinal pour le rôle à temps plein d'expert de l'UE. "Prendre congé du plus beau bloc radio qui soit, et de l'équipe formidable derrière "De Ochtend", me rend évidemment un peu triste", a-t-elle déclaré. "Mais je suis surtout reconnaissante d'avoir pu guidernos auditeurs à travers des temps souvent agités aux côtés de l'incomparable Ruth Joos.

Après 5 ans, l'Europe appelle plus fort que jamais et j'échange le réveil strict pour le rythme irrégulier du correspondant européen.

" La rédaction en chef de VRT NWS "tient à remercier expressément Leen pour son engagement et son professionnalisme aux heures précoces du matin. " Cette transition au sein de la rédaction de VRT NWS marque un retour aux sources pour Leen De Witte, qui retrouve une couverture spécifique et approfondie de l'actualité européenne, un domaine où son expertise est largement reconnue.

Pour Helen Goedgebeur, c'est une promotion notable qui lui permet de renforcer son rôle de présentatrice vedette tout en maintenant ses fonctions d'analyste judiciaire, démontrant ainsi la polyvalence et la confiance que lui accorde la rédaction. L'alternance avec Ruth Joos, figure emblématique de la matinale, assure une continuité et une qualité de programme qui semblent satisfaire à la fois les présentatrices et l'équipe.

Le choix de cette configuration, avec deux présentatrices permanentes qui se relaient et une experte judiciaire occupant également une place importante, reflète probablement une volonté de la VRT d'offrir une programmation matinale à la fois stable et capable d'aborder avec profondeur les sujets complexes, notamment juridiques ou politiques, qui font l'actualité. Le témoignage de Ruth Joos, décrite comme "l'incomparable" par Leen De Witte, souligne la popularité et la longévité de cette animatrice, dont la présence doit rassurer le public habitué.

Pour Leen De Witte, le passage à un rôle d'expert européenne à temps plein intervient après cinq années à la présentation de la matinale, une période pendant laquelle elle a développé une relation particulière avec les auditeurs. Son émotion palpable lors de l'annonce témoigne de l'investissement personnel que requiert un tel programme quotidien, diffusé aux heures où la plupart des gens écoutent la radio en se préparant pour la journée.

Son expertise sur l'Europe, déjà mentionnée, devient désormais sa fonction principale, ce qui permettra sans doute de fournir des analyses plus détaillées et régulières sur les dossiers communautaires, particulièrement importants dans le contexte actuel. Helen Goedgebeur, de son côté, apporte une expérience différente, ancrée dans le reportage terrain et le traitement des faits divers et criminels, comme en témoigne son podcast "Onder ons: crimi".

Son arrivée aux commandes de la matinale pourrait introduire une tonalité quelque part différente, peut-être plus directe et immersive, tout en conservant la rigueur journalistique exigée par le support. Le fait qu'elle mentionne immédiatement son honneur de travailler aux côtés de Ruth Joos montre qu'elle perçoit la succession comme une responsabilité importante.

La rédaction en chef de VRT NWS, en remerciant Leen De Witte, officialise ce changement de staffing et valide l'importance des deux profils : celui de la présentatrice-experte, et celui du correspondant spécialisé. Cette reconnaissance est un signal fort adressé à la fois aux journalistes concernés et au public, marquant que ces mutations sont considérées comme des évolutions positives pour la chaîne et sa offre d'information.

En somme, cette信息 n'est pas un simple changement de présentateur ; c'est le rééquilibrage des rôles entre la présentation d'un programme grand public et l'expertise thématique approfondie. Cela illustre la manière dont les rédactions ajustent leurs effectifs pour optimiser la qualité perçue et l'impact de leurs programmes, en fonction des compétences individuelles et des besoins éditoriaux identifiés.

Le public de Radio 1 pourra donc découvrir à partir de septembre une nouvelle dynamique dans "De Ochtend", avec Helen Goedgebeur qui prendra de plus en plus ses marques aux côtés de Ruth Joos, tandis que Leen De Witte se fera entendre ailleurs, dans des formats dédiés à l'actualité européenne





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