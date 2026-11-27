La reconstitution dans l'affaire Farid Bouzid valide la version d'Héloïse, confirmant qu'elle a agie seule et innocentant totalement son père des soupçons.

La reconstitution judiciaire menée dans le dossier tragique de la mort de Farid Bouzid a confirmé le scénario détaillé par Héloïse Bouzid, l'épouse inculpée. Cette étape cruciale a permis de valider sa version selon laquelle elle a empoisonné son mari avant de l'enterrer sous la terrasse de leur domicile familial. Ce lieu où le corps a reposé dissimulé pendant huit ans.

Détails de l'inhumation et chronologie

Héloïse Bouzid a reproduit les gestes exacts posés le jour où elle a effectué l'inhumation clandestine. L'ancienne infirmière a reconnu les avoir accomplis seule, sans assistance extérieure. Cette reconstitution visait à confronter ses déclarations avec la réalité physique des lieux et le déroulé concret des faits. L'objectif était de vérifier si la version qu'elle a livrée aux enquêteurs correspondait aux éléments matériels du dossier.

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La découverte du corps cet été sous la dalle de la terrasse a marqué un tournant majeur. Elle a été rendue possible grâce à une dénonciation précise. Les investigations se sont alors accélérées pour comprendre comment la dépouille avait pu rester cachée pendant si longtemps sans être retrouvée par les proches.

Défense et contexte des violences

La défense conteste fermement l'image d'un corps découpé en plusieurs morceaux qui s'était imposée initialement. L'avocat d'Héloïse Bouzid, Philippe Zevenne, qualifie cette présentation de version complètement fausse et inexacte. Il insiste sur le fait que sa cliente n'a pas découpé le corps comme cela a été rapporté auparavant.

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Philippe Zevenne explique que certaines parties du corps ont été enlevées de façon symbolique. Cet acte répondait à la maltraitance qu'Héloïse affirmait subir depuis des années au sein de ce couple. La défense replace donc les faits dans un contexte de violences conjugales prolongées.

Cette dimension pourrait peser lourdement dans l'appréciation judiciaire lorsque l'affaire sera examinée sur le fond. Les constatations doivent être interprétées avec prudence. Il ne faut pas extrapoler sur la nature exacte des gestes posés après la mort de Farid Bouzid.

Exonération totale du père

Un enseignement majeur de cette reconstitution est l'écartement de toute participation du père d'Héloïse. Son nom avait été cité plus tôt dans l'enquête. Cela avait fait peser sur lui de lourds soupçons de complicité.

La reconstitution a permis d'innocenter totalement cet homme. Il n'a en rien aidé sa fille à commettre les actes de ce jour-là. La défense se félicite de cette clarification importante après des mois d'accusations injustes.

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Ce point referme un volet sensible du dossier pour les enquêteurs. L'enquête retient désormais qu'Héloïse Bouzid a agi en solitaire. La chronologie des événements est ainsi consolidée par ces éléments techniques et témoignages vérifiés.