Découvrez l'expérience marquante d'Henri PFR lors de son immersion à la clinique CHC MontLégia à Liège pour l'émission RTL tvi.

Lorsqu'Henri PFR a accepté de participer à l'émission Un vrai boulot - Des soignants pas comme les autres , il ne imaginait pas la profondeur émotionnelle de l'expérience qui l'attendait. Assigné au service des soins intensifs pédiatriques de la clinique CHC MontLégia , située à Liège , le DJ belge a dû faire face à une réalité clinique particulièrement exigeante. Dès sa première rencontre avec un patient, un jeune enfant atteint d'épilepsie, il a été confronté à la charge psychologique des soignants.

Une équipe de célébrités en immersion hospitalière

Cinq personnalités belges ont échangé leur vie quotidienne contre une blouse d'infirmier pendant une semaine. Aux côtés d'Henri PFR, on retrouve Laurent Ournac, Virginie Hocq, la princesse Delphine de Saxe-Cobourg et Jill Vandermeulen. Cette immersion a pour objectif de faire découvrir les multiples facettes du métier d'infirmier au sein des équipes hospitalières de Liège .

Also read « J’ai vécu des choses auxquelles je n’étais pas prête » : Virginie Hocq raconte son immersion aux côtés des infirmières d’un service de gériatrie

Avant de débuter leurs premières gardes, les cinq stagiaires ont passé un entretien avec Isabelle Thys, la cheffe du corps infirmier, et Frédéric Carrier, le directeur du site. Cette étape était cruciale pour déterminer le service le mieux adapté aux aptitudes et aux craintes de chacun d'entre eux.

Le choc émotionnel d'Henri PFR aux urgences pédiatriques

Si certains membres de l'équipe se réjouissaient de découvrir leur futur environnement de travail, Henri PFR ne cachait pas ses appréhensions. Apprenant qu'il serait affecté aux soins intensifs pédiatriques, le DJ a admis que cette perspective le bouleversait profondément. Il explique avoir adoré les enfants, mais juge que les mots soins intensifs pédiatriques ne vont pas ensemble.

Advertisement

Le DJ déclare ne pas savoir comment il va réussir psychologiquement à faire face à cette situation. Pour l'aider dans cette tâche, il est accompagné de Mathilde, qui servira de mentor tout au long de cette semaine d'immersion. Cette relation de mentorat est essentielle pour guider les néophytes à travers les protocoles et les interactions humaines complexes.

Rencontre avec un jeune patient et prise de conscience

Lors de sa première journée, Henri PFR fait la connaissance de son tout premier patient, un petit garçon nommé Charles. Celui-ci souffre d'épilepsie, une condition qui impose une surveillance médicale stricte et constante. Le DJ peine à trouver ses marques face au petit garçon et à ses parents, se sentant dépourvu face à cette nouvelle réalité.

Henri confie ne pas savoir quoi dire ni comment se placer. Lors d'un échange avec Mathilde, le DJ exprime son sentiment d'injustice face à la condition de Charles. Il note qu'il est injuste qu'un enfant, qui vient tout juste de naître, se retrouve dans cet état uniquement par malchance. L'infirmière lui répond que malheureusement, il n'y a pas d'autres explications médicales simples.

La charge psychologique des soignants et diffusion de l'émission

Cette première rencontre donne le ton de toute l'immersion d'Henri PFR. Il réalise rapidement la charge émotionnelle à laquelle les soignants de ce service sont confrontés chaque jour. Il trouve terrible de voir un bébé dans un état désagréable ou une situation où il ne devrait pas se trouver, sans pouvoir toujours changer les choses.

Advertisement

Au-delà de l'apprentissage technique des gestes du métier, le DJ doit apprendre à gérer ses propres émotions pour ne pas être submergé. Un vrai boulot - Des soignants pas comme les autres est diffusé chaque mercredi à 20h30 sur RTL tvi. Chaque épisode est également disponible en avant-première sur la plateforme de streaming de la chaîne.