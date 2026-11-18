Les bourgmestres d'Hensies, Quiévrain et Bernissart envisagent une fusion pour préserver l'équilibre financier des petites communes wallonnes. Détails sur les motivations et le processus.

La commune d' Hensies, située dans la province de Hainaut, examine activement la possibilité de se fusionner avec ses voisines, Quiévrain et Bernissart. Cette réflexion vise à renforcer la viabilité financière des entités locales face à la pression économique croissante. Le bourgmestre d' Hensies, Éric Thiébaut, a explicitement identifié ce trio de communes comme le choix le plus logique pour une collaboration structurée.

Motivations financières et équilibre démographique

La taille actuelle des communes devient difficilement conciliable avec un équilibre financier durable pour les administrés. Les petites entités communales font face à une augmentation constante de leurs charges opérationnelles, tandis que leurs rentrées financières restent stagnantes depuis plusieurs années. Cet écart crée une tension budgétaire qui nécessite une réflexion stratégique à long terme pour éviter des difficultés structurelles. L'absence de croissance des recettes fiscales aggrave cette situation précaire.

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La Région wallonne propose des incitants financiers pour les communes qui souhaitent fusionner volontairement. Le régime d'aide prévoit une allocation de 520 euros par habitant pour chaque commune participant à ce regroupement. Ces montants peuvent représenter des sommes très importantes, offrant ainsi une ressource budgétaire significative pour lancer les réformes administratives. Cet outil financier constitue un levier majeur pour encourager la modernisation du tissu communal wallon.

La logique des tailles comparables

Éric Thiébaut souligne que le choix de la fusion repose sur une logique de proportionnalité démographique. Si une commune plus petite fusionne avec une entité beaucoup plus grande, le processus ressemble davantage à une absorption qu'à une véritable fusion à parts égales. Il est donc logique de discuter avec des voisins ayant des tailles similaires pour garantir une gouvernance équilibrée. Pour Hensies, les communes de Bernissart et de Quiévrain correspondent parfaitement à ce critère de parité démographique.

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Une fusion à quatre pourrait également être examinée si elle correspondait à la zone de police concernée. Cette option offrirait peut-être un sens opérationnel supplémentaire en alignant les limites administratives avec les réalités sécuritaires locales. Toutefois, la question de la taille reste centrale : un ensemble trop grand pourrait-il devenir ingérable ? Ces interrogations montrent que la réflexion est encore en cours et qu'aucune conclusion définitive n'a été tirée à ce stade précis.

Processus décisionnel et prochaines étapes

Aucune décision finale n'a été prise par ces trois communes concernant leur éventuel regroupement administratif. Le bourgmestre Eric Thiebaut précise que la fusion exige une décision unanime de chaque conseil communal concerné. Il faut également monter un dossier complexe qui représente un gros travail technique et juridique. Cette exigence de consensus implique des consultations approfondies avec les élus locaux avant toute avancée concrète.

La procédure de fusion communale est longue et rigoureuse, nécessitant une préparation minutieuse des dossiers administratifs. Les communes doivent démontrer que le projet est viable et bénéfique pour les citoyens sur le long terme. Les prochaines étapes incluront des débats publics et des votes en conseil communal pour chaque entité concernée. Ce processus garantit que la volonté populaire et institutionnelle soit pleinement respectée dans cette transformation majeure du paysage local.