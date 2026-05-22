Het ebolavirus blijft zich snel verspreiden in Congo. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is de situatie 'zeer zorgwekkend', aangezien naar schatting al 750 mensen besmet zijn geraakt en 177 mensen zijn overleden.

Het ebolavirus, veroorzaakt door het Bundibugyo ebolavirus, is een ernstige infectieziekte die koorts, braken, diarree en bloedingen veroorzaakt. Het ebolavirus wordt overgedragen via lichaamsvloeistoffen, vooral bloed, stoelgang en braaksel. Muggen en andere insecten kunnen het virus niet overdragen. Muggen en andere insecten kunnen het virus niet overdragen.

Er zijn geen aanwijzingen dat het virus overdraagbaar is via de lucht. Ebola wordt overgedragen via lichaamsvloeistoffen, vooral bloed, stoelgang en braaksel. Muggen en andere insecten kunnen het virus niet overdragen. De incubatieperiode van ebola is 2 tot 21 dagen, met de meeste symptomen na 7 dagen.

Het virus was voor het eerst ontdekt in 1976 in het toenmalige Zaïre (nu Democratische Republiek Congo) door de Vlaamse arts Peter Piot. Er zijn verschillende soorten ebolavirussen, waaronder het Bundibugyo ebolavirus dat nu rondgaat in de Democratische Republiek Congo (en Oeganda). De bescherming tegen ebola duurt jarenlang en kan mogelijk enkele jaren of zelfs jaren als een bescherming tegen andere varianten. De WHO onderzoekt gebruik van remdesivir, een geneesmiddel tegen Covid-19, tegen ebola. Ook intussenkunnen kunnen worden ingezet





vrtnws / 🏆 3. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ebola Bundibugyo Ebolavirus World Health Organization Peaceful Spread Recent Outbreak Incubation Period Diseases Protection Medicinal Treatment

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

National Team of DR Congo Shortens Training Schedule due to Recent Ebola OutbreakThe Congolese national football team has cancelled their training schedule in their own country and is relocating to Belgium due to the recent Ebola outbreak in the land.

Read more »

Parket van Brussel opent onderzoek naar mogelijke corruptie bij Anderlechtse Haard na Pano-reportageHet parket van Brussel is een opsporingsonderzoek gestart na de Pano-reportage over politieke beïnvloeding bij de toewijzing van sociale woningen in Anderlecht. Het is al het 4e onderzoek waarin de Anderlechtse Haard betrokken is. Dat heeft VRT NWS vernomen bij het Brusselse parket.

Read more »

Gents Milieufront telt recordaantal (bak)fietsen: ruim 15.000 fietsers rijden 's ochtends stad inAan de belangrijkste invalswegen naar het centrum van Gent heeft het Milieufront een recordaantal van meer dan 15.000 fietsen geteld tijdens de ochtendspits. De vereniging ziet vooral een stijging bij het aantal bakfietsen. Gent monitort die fietsstromen en wil ze, als het nodig is, beter scheiden.

Read more »

Man treft 2 huilende Franse kinderen aan op verlaten landweg in Portugal, vermoedelijk achtergelaten door oudersIn Portugal zijn 2 jonge kinderen alleen en huilend aangetroffen op een afgelegen weg in het zuiden van het land. Het gaat om 2 jongens van 3 en 5 jaar uit Frankrijk. Een man vond hen nabij het dorp Monte Novo do Sul en bracht hen naar de politie.

Read more »