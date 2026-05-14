Het Witte Huis reageert op gesprekken tussen Xi en Trump

Het Witte Huis heeft gereageerd op de eerste gesprekken tussen Xi en Trump. De Amerikaanse regering benadrukt dat er is gesproken over Iran en de Straat van Hormuz. Over Taiwan wordt niets gezegd, ondanks de waarschuwing van Xi aan het adres van de VS. Beide partijen hebben ook gesproken over hun economische samenwerking en de uitbreiding van de markttoegang voor Amerikaanse bedrijven en Chinese investeringen in Amerikaanse bedrijven.

Het Witte Huis reageert nu ook op de eerste gesprekken tussen Xi en Trump. Ze benadrukken dat er gebabbeld is over Iran en de Straat van Hormuz.

Over Taiwan wordt niets gezegd, ondanks de waarschuwing van Xi aan het adres van de VS. 'President Trump had een goede meeting met president Xi', klinkt het.

'Beide partijen hebben besproken hoe hun economische samenwerking kan verbeteren. Het uitbreiden van de markttoegang voor Amerikaanse bedrijven en Chinese investeringen in Amerikaanse bedrijven zijn daar onderdeel van.

' Het Witte Huis bevestigt dat verschillende bedrijfsleiders aanwezig waren bij een deel van de gesprekken. Ook Iran rolde al over de tongen.

'We zijn het erover eens dat de Straat van Hormuz open moet blijven om de vrije stroom van energie te verzekeren', aldus de persmededeling. 'Xi maakte duidelijk dat hij zich verzet tegen de militarisering van de Straat en toonde ook interesse om meer Amerikaanse olie te kopen. ' Beide landen zouden het er ook over eens zijn dat Iran nooit een kernwapen mag bezitten.

Volgens het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken zouden beide partijen 'de situatie in het Midden-Oosten' besproken hebben. Ze hebben niet specifiek over Iran





