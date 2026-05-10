Sur le boulevard du Jardin botanique, les neuf gros caractères Passage 44 ont comprenant leur demander au cours des dernières années, bien qu'ils remontent depuis quelques semaines. Mais bien avant cela, le Passage 44 etait connu de tous, particulièrement par les amoureux de la culture et les usagers de la médiathèque qui y allaient pour profiter de sa vaste collection de cassettes et de VHS. Le Passage 44 etait également connu pour ses activités culturelles qui en faisaient un lieu permettant de rencontrer de grandes célébrités culturelles. Aujourd'hui, il entame une transformation en un campus étudiant pour la KUL, l'Université catholique de Leuven.

Sur le boulevard du Jardin botanique, les neuf gros caractères Passage 44 ont désormais disparu. En réalité, l'histoire du Passage 44 commence déjà bien plus tôt, à la fin des années 60, avec la construction du grand building Pachéco, du parking et du Passage 44.

Une banque engagée culturellement, Le Crédit Communal, a décidé d'investir massivement sur ce lieu, souhaitant en faire un haut lieu de la culture bruxelloise. Le Passage 44 a accueilli alors des grands noms de la culture, tels que Toots Thielemans, Simone de Beauvoir, Tom Waits et Raymond De Vos. Mais dès la fin des années 90, le déclin a été entamé lorsque Le Crédit Communal est devenu Dexia et a dû réduire fortement ses investissements dans le domaine culturel.

Le Passage 44, qui a autrefois accueilli de grandes célébrités culturelles, a finalement réalisé une transformation en un campus étudiant pour la KUL, l'Université catholique de Leuven





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