Histoire de la Pide à Bruxelles : Du 94 Chaussée de Haecht à l'héritage d'Metin Eder

Découvrez l'histoire de la pide turque à Bruxelles via le restaurant Metin. De l'immigration d'Metin Eder à l'héritage de Selim, explorez l'ancrage culturel de la Petite Anatie.

L'essor de la cuisine turque à Bruxelles s'incarne principalement dans la pide, une spécialité culinaire distincte de la pizza italienne. Cette diffusion culturelle majeure s'est ancrée durablement au 94 de la Chaussée de Haecht à Schaerbeek, dans le quartier connu sous le nom de La Petite Anatolie. Le restaurant Metin, ouvert en 1985, reste l'établissement phare de cette gastronomie de rue transformée en restauration assise. Il témoigne de l'intégration réussie des traditions culinaires ottomanes dans le paysage alimentaire bruxellois contemporain.

Les fondamentaux culinaires de la pide turque

La pide se distingue nettement de ses homologues méditerranéennes par sa composition et sa préparation. Contrairement à la pizza classique, elle ne comporte ni basilic ni mozzarella. La recette traditionnelle privilégie du haché de viande, des œufs frais et du fromage de lait de brebis. Ces ingrédients de base offrent une texture et une saveur riches qui répondent aux goûts locaux. La cuisson se fait dans un four spécifique qui permet de cuire la pâte en quelques minutes seulement. Cette rapidité de fabrication contraste avec les longues attentes des pizzerias italiennes traditionnelles.

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La trajectoire migratoire de Metin Eder

L'histoire de ce succès culinaire commence avec l'arrivée en Belgique de Metin Eder dans les années 70. Cet immigrant a eu l'idée audacieuse de ramener la pizza turque, ou pide, sur le territoire belge. Selim, actuel gérant de l'établissement, résume cet essai réussi par une simple constatation : l'initiative a très bien fonctionné dès le début. L'établissement a ouvert ses portes officiellement en 1985, marquant le début d'une nouvelle ère pour la communauté turque locale. Metin Eder est devenu une figure incontournable de la vie locale et culinaire de Schaerbeek.

L'héritage familial et la gestion du restaurant Metin

Aujourd'hui, l'entreprise est gérée par Selim et son père, qui ont succédé à Metin Eder, le fondateur initial. Bien que Metin Eder ne soit plus aux manettes quotidiennes, il reste une présence régulière et respectée dans l'établissement. Il vient encore prodiguer ses conseils aux jeunes cuisiniers derrière le four de cuisson. Cette transmission orale assure la pérennité des techniques traditionnelles de fabrication. Selim exprime un profond respect pour l'aîné, reconnaissant l'impact de son travail sur la communauté.

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L'expansion dans le quartier de La Petite Anatolie

Le succès de Metin a inspiré d'autres familles turques à s'installer dans le quartier. Selim Koçak et ses frères tiennent une autre pizzeria sur la même Chaussée de Haecht. Leur établissement fonctionne comme un pide salonu, un concept spécifique à cette gastronomie. Le local a été transformé en restaurant après avoir servi de magasin de textiles pour leurs parents. Cette famille est originaire d'Emirdag, comme la grande majorité des résidents du quartier. La densité de ces établissements crée un pôle culinaire reconnu internationalement.

Mémoires et reconnaissance intergénérationnelle

L'épisode de podcast révèle une rencontre émouvante avec Metin Eder lui-même. Il partage ses souvenirs des premiers boulots en Belgique et de l'ouverture de son premier restaurant. Ses récits évoquent aussi son propre père, boulanger en Turquie, qui lui a appris l'art de la pide. Ce dernier n'a jamais eu l'occasion de venir à Schaerbeek constater la réussite de son fils. Il est aujourd'hui décédé, laissant un héritage symbolique fort. Cette dimension humaine complète l'analyse économique et sociologique de l'intégration par le travail.