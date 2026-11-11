Homicide volontaire suspecté à Labuissière après la découverte d'un corps

Le parquet de Charleroi confirme une enquête pour homicide volontaire suite à la découverte du corps d'un homme disparu à Labuissière. Les faits se sont produits dans le Hainaut.

Une instruction judiciaire pour homicide volontaire a été ouverte par le parquet de Charleroi suite à la découverte du corps sans vie d'un homme. Cette annonce officielle a été rendue publique le mercredi, confirmant ainsi les premières informations rapportées précédemment par Sudinfo concernant cette affaire criminelle.

Découverte du corps et intervention des secours

Les services de secours et la police ont été alertés et sont intervenus sur les lieux mardi soir, précisément rue des Usines à Labuissière. C'est au cours de cette intervention que les agents ont découvert le corps inerte de l'homme. La localisation exacte de cet événement tragique se situe dans la commune de Merbes-le-Château, en région wallonne.

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Victime portée disparue depuis Erquelinnes

Selon les informations recueillies par Sudinfo, la victime était signalée comme étant portée disparue depuis dimanche soir. Cette absence avait été constatée dans la région d'Erquelinnes, située également dans le Hainaut. Le lien entre cette disparition et la découverte du corps quelques jours plus tard constitue le point central de l'enquête en cours menée par les autorités judiciaires.

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Statut suspect et absence d'interpellations

Avisé des faits par les forces de l'ordre, le parquet de Charleroi a confirmé officiellement que ce décès est considéré comme suspect. L'autorité judiciaire a précisé qu'aucun suspect n'a été interpellé à ce stade de l'instruction. Les enquêteurs travaillent donc actuellement à identifier les responsabilités sans avoir encore mis en cause un individu précis.

Perspectives de l'enquête judiciaire

L'instruction pour homicide volontaire se poursuit activement afin d'établir les circonstances exactes de la mort de cet homme. Les magistrats et les enquêteurs examinent méthodiquement les éléments disponibles pour reconstituer les événements ayant conduit à cette découverte. Aucune information complémentaire sur l'identité de la victime ou les mobiles du crime n'a été divulguée publiquement pour le moment.