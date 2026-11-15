Près de 100 personnes ont défilé à Cergy pour honorer Pengo Bossio Wangi, tué à Trappes. La marche appelle à lutter contre le racisme et incite au vote.

Près de cent personnes se sont réunies sous la pluie à Cergy, dans le Val-d'Oise, pour rendre un dernier hommage à Pengo Bossio Wangi. Ce jeune sportif français, promis à un bel avenir dans les arts martiaux mixtes, a perdu la vie lors d'une attaque raciste survenue le 23 octobre à Trappes, en Yvelines. La manifestation, qualifiée de marche blanche, visait à porter la voix de la victime et à dénoncer fermement la haine qui a conduit à son meurtre.

Marche solennelle sous la pluie à Cergy

La célébration a eu lieu dans la ville de Cergy, où réside la branche paternelle de la famille de la victime. Sous une pluie persistante, les participants ont avancé derrière une large banderole noire arborant le portrait de Pengo Bossio Wangi. Cette procession pacifique permettait aux proches de la victime de manifester leur chagrin tout en appellant à l'unité contre les discriminations. L'objectif était de transformer cette douleur en un message fort de résistance contre le racisme.

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Un oncle de Pengo Bossio Wangi a explicitement déclaré que cette marche avait pour but de faire porter la voix de son neveu décédé. Il a exprimé sa déception face à la situation actuelle en France, soulignant qu'en 2026, il reste décevant que des citoyens doivent encore prouver leur appartenance nationale par la couleur de leur peau ou leur religion. Cet habitant de Cergy a mis en lumière l'injustice ressentie par la communauté face à ces préjugés persistants.

Détails de l'attaque et reconnaissance des faits

L'acte criminel qui a causé la mort de Pengo Bossio Wangi s'est produit le 23 octobre à Trappes, une commune des Yvelines. L'auteur de l'attaque, Kévin Tessier, a tué le jeune homme et a blessé sept autres personnes lors de cet événement tragique. Les victimes supplémentaires comprenaient plusieurs individus d'origine africaine ou maghrébine, confirmant la dimension ciblée de l'agression.

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Kévin Tessier a reconnu lors des procédures judiciaires avoir spécifiquement ciblé des personnes de type musulman ou africain ou nord-africain. Cette admission confirme que l'attaque était motivée par des motifs racistes et religieux. La reconnaissance de ces intentions par l'auteur des faits a renforcé la demande de la famille et des manifestants pour une justice exemplaire et une prise de conscience collective face à l'extrémisme.

Appel au vote pour changer la donne

En marge de cet hommage, l'oncle de Pengo Bossio Wangi a lancé un appel direct à l'engagement civique de tous les citoyens français. Il a invité les gens à s'inscrire sur les listes électorales et à participer aux votes, considérant cela comme la seule puissance disponible pour changer la donne politique et sociale. Cette stratégie vise à contrebalancer l'influence de certains médias et politiques qui, selon ses dires, prônent la haine, le racisme et la division sociale.

Cet appel à l'action politique s'inscrit dans une volonté de prévention et de lutte contre les idéologies discriminatoires. En encourageant la participation électorale, la famille souhaite influencer les décisions publiques et promouvoir des valeurs d'inclusion. L'objectif est de créer un environnement où de tels actes ne peuvent plus se reproduire, en s'appuyant sur la force démocratique pour faire taire les discours haineux.

Mémoire sportive et impact communautaire

Pengo Bossio Wangi était reconnu comme un jeune espoir des arts martiaux mixtes, un domaine où la discipline et le respect sont des piliers fondamentaux. Sa mort a profondément marqué la communauté locale et sportive, soulignant la perte d'un talent prometteur. Le deuil partagé lors de cette manifestation à Cergy illustre l'impact étendu de cet acte de violence, qui dépasse le cadre familial pour toucher l'ensemble de la société.

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La mobilisation autour de cette cause rappelle l'importance de la solidarité face à l'adversité et des combats pour les droits civiques. Les participants ont utilisé ce moment pour réaffirmer leur refus de la haine raciale, rappelant que la diversité est une force et non une division. Cet événement marque une étape importante dans la prise de conscience collective à Cergy et dans le Val-d'Oise.