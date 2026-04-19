Hommage à Nathalie Baye, icône du cinéma français, décédée à 77 ans

L'actrice française Nathalie Baye, récompensée par quatre César, est décédée à 77 ans des suites d'une maladie neurodégénérative. Sa famille et de nombreuses personnalités du monde de la culture lui rendent hommage.

L'actrice française Nathalie Baye , figure emblématique du cinéma, est décédée à l'âge de 77 ans. Sa disparition, annoncée par sa famille, a suscité une vague d'émotion et d'hommages dans le monde de la culture et au-delà.

Nathalie Baye, connue pour sa discrétion et son immense talent, laisse derrière elle une filmographie riche et variée, marquée par des collaborations avec des réalisateurs de renom tels que François Truffaut, Jean-Luc Godard, Xavier Dolan, Bertrand Blier et Claude Chabrol. Son parcours cinématographique lui a valu quatre César, témoignant de la reconnaissance de ses pairs et du public pour son art.

La comédienne s'est éteinte vendredi soir à son domicile parisien, emportée par la maladie à corps de Lewy, une pathologie neurodégénérative qui a peu à peu assombri ses dernières années. La nouvelle de son décès a été accueillie avec une profonde tristesse par ses proches et par l'ensemble de la profession.

Laura Smet, fille de Nathalie Baye et également actrice et chanteuse, a partagé sa douleur sur Instagram, exprimant la profonde perte qu'elle ressentait : « J’ai perdu la moitié de mon cœur, c’était la meilleure mère du monde je vous envoie ces quelques mots sans y croire vraiment encore mais je voulais vous remercier pour tous vos témoignages et vos mots qui me touchent énormément ». Ces mots poignants témoignent de l'amour filial et de la détresse face à cette séparation inattendue.

Le monde du cinéma et de la culture a rapidement rendu hommage à Nathalie Baye. Le président Emmanuel Macron a salué en elle une « comédienne avec qui nous avons aimé, rêvé, grandi », soulignant l'impact qu'elle a eu sur plusieurs générations. De nombreuses personnalités du septième art ont salué son professionnalisme, sa grâce et sa capacité à incarner des rôles complexes avec une finesse remarquable.

L'actrice et réalisatrice Nicole Garcia, amie proche de Nathalie Baye, a partagé sur franceinfo des souvenirs émouvants de leur relation, décrivant une femme « très gaie », qui « aimait rire » et « cherchait beaucoup à s’amuser ». Elle a également évoqué l'ombre que sa maladie a projetée sur sa vie, rendant le quotidien plus difficile et loin des moments de joie qu'elle chérissait tant. Ce témoignage illustre la cruauté de la maladie et la résilience dont Nathalie Baye a pu faire preuve face à son évolution.

La maladie à corps de Lewy, qui a emporté Nathalie Baye, est une maladie neurodégénérative complexe qui affecte à la fois les fonctions motrices et cognitives. Elle se caractérise par la présence d'agrégats anormaux de protéines, appelés corps de Lewy, dans certaines régions du cerveau. Cette pathologie, souvent diagnostiquée tardivement, peut entraîner des troubles tels que des tremblements, une rigidité musculaire, des fluctuations de la vigilance, des hallucinations visuelles et des problèmes de mémoire. La progression de la maladie est variable d'une personne à l'autre, mais elle conduit généralement à une dépendance croissante et à une altération significative de la qualité de vie.

La mort de Nathalie Baye met en lumière le combat silencieux mené par de nombreuses personnes atteintes de maladies neurodégénératives et leurs familles. Les hommages rendus à l'actrice sont autant une reconnaissance de son œuvre cinématographique qu'un message de soutien aux personnes touchées par ce type de maladies, espérant que la recherche progresse et que de meilleurs traitements puissent être développés pour soulager la souffrance des patients et de leurs proches.

Le souvenir de Nathalie Baye perdurera à travers ses rôles mémorables, qui continueront d'émouvoir et d'inspirer le public, témoignant de la force de son art et de son héritage dans le paysage cinématographique français.





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