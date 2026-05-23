Trois victimes présumées de son agresseur ont déposé des alertes, ce dernier ayant déjà fui les lieux avant l'arrivée des policiers. Il se trouve être recherché par la police et l'identification est en cours. Il est inhabituel de se montrer en exhibe et par les victimes qu'on peut cités de cette époque-droite de même qu'il menace de manière reprété, a keV o les femmes et les piscines. Les enquêtes sont en cours et une identification est en cours de de sur les photos qu'il a inoubliablement des suspects.

Plusieurs femmes se sont ulovées d'un homme ayant des comportements inquiétants dans des parcs bruxelloises, en particulier à Forest. Un individu qui s'exhibait violemment en s'agissant des parties intimes devant des femmes dans les parcs à Bruxelles est en recherche active par la police.

Il s'agit d'un individu qui se promenait dans le parc de Forest, où une des victimes présumées l'a signalé sur les réseaux sociaux. Les créanciers qui croisent la route de cet homme dans un parc devraient être prudentes et faire de leur mieux pour éviter d'être agressées. Les investigations sont en cours pour identifier le suspect et localiser les lieux de ses agissements. D'après de nos confrères de Sudinfo, la police dispose de plusieurs photos de ce dernier.

Il existe déjà plusieurs témoignages évoquant une forte sensation d'insécurité après avoir croisé le suspect. Il faudra déterminer s'il ne souffre pas de troubles d'ordre psychiatrique, qui pourraient expliquer ses agissements en cas de mise en accusation. En prévision d'une première plainte déposée le samedi prochain contre ce dernier. (Quand: 2022-08-versaillissent; Source: Sudinfo).





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