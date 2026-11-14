Hongarije: 18 miljoen euro aan cash ontdekt in anticorruptieoperatie

Hongaarse speurders vonden 18 miljoen euro aan bankbiljetten verborgen in bossen en boerderijen tijdens het onderzoek naar voormalig minister Miklós Seszták en het vorige regime.

Hongarische rechtshandhavers hebben tijdens een grootschalige anticorruptieoperatie bijna 18 miljoen euro aan contant geld gevonden. De ontdekking gebeurde in het kader van een onderzoek naar een voormalig minister uit de regering van oud-premier Viktor Orbán, wat de strijd van de nieuwe leiding tegen vermeende gevestigde belangen illustreert.

Operationele details van de geldvondst

Onderzoekers van het nieuwe agentschap NVVH ontdekten de geldpartijen op diverse verborgen locaties in het hele land. Beelden bevestigen dat pakketten met bankbiljetten werden uit een put in een bos gehaald, maar ook uit oude pakhuizen, onder vloeren en uit kasten in boerderijen. Het omvangrijke volume van het geld vereiste de inzet van twaalf bedienden van de nationale Hongaarse bank, die acht uur nodig hadden om alle biljetten nauwkeurig te tellen.

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De getelde som bedroeg bijna 18 miljoen euro, verdeeld over dollars, euro's en forints. Deze fysieke aanwinst vormt het kernbewijs in een zaak die verband houdt met omkoping voor overheidsopdrachten. De ontdekking markeert een significante stap in de onderzoeksinspanningen van het agentschap dat deze zomer werd opgericht.

Belangen van voormalig minister Seszták

Het aangetroffen geld wordt gelinkt aan Miklós Seszták, die vier jaar minister was in de regering van de vorige premier Viktor Orbán. Volgens aanklachten zou Seszták zich hebben laten omkopen voor meer dan 30 miljoen euro in ruil voor het gunnen van overheidsopdrachten. De betrokken opdrachten omvatten onder andere projecten bij de openbaarvervoersmaatschappij.

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Seszták heeft alle beschuldigingen van omkoping en corruptie ontkend. Hij heeft geen commentaar gegeven op de specifieke vindplaatsen van het geld, maar blijft bij zijn onschuld in deze rechtszaak die zijn politieke carrière en reputatie ernstig bedreigt. Het agentschap NVVH houdt vast aan de bewijslast die de gevonden contanten ondersteunt.

Politieke verschuiving onder Magyar

Dit onderzoek wordt geleid door het nieuwe anticorruptieagentschap NVVH, dat door de regering van premier Péter Magyar werd opgericht. Magyar stootte Viktor Orbán en zijn partij bij de verkiezingen in april uit het zadel en beloofde tijdens de campagne korte metten te maken met vermeende corruptie uit de vorige periode.

Magyar heeft zijn ambities voor deze operatie 'Vagevuur' noemen en spreekt zelf over 'het einde van de maffia' in Hongarije. De oprichting van het NVVH is een direct resultaat van zijn verkiezingsoverwinning en vormt een poging het vertrouwen in de instituties van de staat te herstellen door de gevestigde orde van de vorige bestuurders aan te pakken.

Reacties en implicaties van de arrestatie

Naar aanleiding van de operatie heeft Viktor Orbán gesteld dat er sprake is van 'vuil spel' om politieke tegenstanders uit te schakelen. Hij beschouwt zichzelf als het eigenlijke doelwit van de nieuwe regering en presenteert zijn jongere broer, Áron Orbán, die ook in het nieuws was, slechts als een instrument.

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De spanning tussen de nieuwe regering onder Péter Magyar en de voormalige machthebbers is dus duidelijk zichtbaar geworden door deze vondst van 18 miljoen euro. Het resultaat van dit onderzoek zal waarschijnlijk de politieke toekomst van betrokken figuren zoals Seszták en de broers Orbán verder bepalen in het Hongaarse politieke landschap.